Industria de apărare a SUA, chemată la Casa Albă, pe fondul reducerii puternice a stocului de arme şi muniţii

Administrația Trump intenționează să se întâlnească vineri la Casa Albă cu directori de la cei mai mari contractori de apărare din SUA pentru a discuta accelerarea producției de arme, în timp ce Pentagonul lucrează la reaprovizionarea după atacurile asupra Iranului și alte câteva eforturi militare recente, au declarat pentru Reuters cinci persoane familiarizate cu planul.

Companii precum Lockheed Martin (LMT.N) și compania-mamă a Raytheon, RTX, împreună cu alți furnizori cheie, au fost invitate să participe la întâlnire, au declarat persoanele pentru Reuters, vorbind sub condiția anonimatului, deoarece discuțiile sunt private.

Întâlnirea subliniază urgența resimțită la Washington de a consolida stocurile de arme după ce operațiunea Iranului a folosit cantităţi masive de muniții.

De când Rusia a invadat Ucraina în 2022 și Israelul a început operațiunile militare în Gaza, SUA au retras stocuri de arme în valoare de miliarde de dolari, inclusiv sisteme de artilerie, muniții și rachete antitanc. Conflictul din Iran a consumat rachete cu rază mai lungă de acțiune decât cele furnizate Kievului. Cel puțin una dintre persoane a declarat că întâlnirea urma să se concentreze pe presiuni asupra producătorilor de arme pentru a crește producția într-un ritm accelerat.

Lockheed, Pentagonul și Casa Albă nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii. RTX a refuzat să comenteze. Într-o postare pe rețelele de socializare de luni, Trump a declarat că există o "cantitate practic nelimitată" de muniții americane și că "războaiele pot fi purtate -pentru totdeauna- și cu mare succes, folosind doar aceste provizii".

Întâlnirea de la Casa Albă are loc în timp ce secretarul adjunct al Apărării, Steve Feinberg, a condus în ultimele zile activitatea Pentagonului privind o solicitare bugetară suplimentară de aproximativ 50 de miliarde de dolari, care ar putea fi eliberată chiar de vineri, a declarat una dintre persoane. Noii bani ar acoperi costurile de înlocuire a armelor folosite în conflictele recente, inclusiv cele din Orientul Mijlociu. Cifra este preliminară și s-ar putea schimba.

Presiunea de a stimula producția s-a intensificat în urma atacurilor militare americane asupra Iranului, unde SUA au desfășurat sâmbătă rachete de croazieră Tomahawk, avioane de vânătoare F-35 și drone de atac unidirecționale ieftine.

Producătorul de rachete Tomahawk, Raytheon, are un nou acord cu Pentagonul pentru a crește în cele din urmă producția la 1.000 de unități anual. Pentagonul intenționează în prezent să cumpere 57 de rachete în 2026, la un cost mediu de 1,3 milioane de dolari fiecare.

Administrația a intensificat constant presiunea asupra contractorilor din domeniul apărării pentru a prioritiza producția în detrimentul plăților către acționari. Președintele Donald Trump a semnat un ordin executiv în ianuarie pentru a identifica contractorii considerați a nu îndeplini contractele, distribuind în același timp profiturile acționarilor.

Pentagonul este așteptat să publice o listă a contractorilor care nu au performanțe bune. Companiile numite vor avea la dispoziție 15 zile pentru a prezenta planuri aprobate de consiliul de administrație pentru a corecta situația. Dacă aceste planuri sunt considerate insuficiente, Pentagonul poate lua măsuri de aplicare a legii, inclusiv rezilierea contractelor.

