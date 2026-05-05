Atacul de luni din centrul orașului Leipzig, unde un vehicul a intrat în mai mulți pietoni, a fost intenționat, potrivit autorităţilor. Suspectul, un bărbat german de 33 de ani, a fost deja arestat, au anunțat autoritățile în cadrul unei conferințe de presă.

Cine este bărbatul care a intrat cu mașina în zeci de oameni din Leipzig. Ministru: A acţionat la furie

Doi oameni au murit și peste 20 au fost răniți în acest atac. Ministrul de interne al regiunii Saxonia, Armin Schuster, a declarat că autoritățile pornesc de la premisa că presupusul autor a acționat singur și că, prin urmare, orașul este acum din nou complet sigur, potrivit EFE, relatează Agerpres.

"Când spunem atac intenționat multiplu, ne referim la un act comis într-o stare de furie frenetică, care merge adesea mână în mână cu o stare de instabilitate psihologică", a spus el, când a fost întrebat despre relatările conform cărora bărbatul arestat suferă de o boală psihică.

Parchetul va investiga dacă așa stau lucrurile, a adăugat el. Schuster a transmis, de asemenea, "cele mai profunde condoleanțe" familiilor victimelor și a mulțumit poliției pentru intervenția rapidă, care a permis prinderea rapidă a suspectului, care nu a opus rezistență și se află acum în custodia poliției.

Procuroarea însărcinată cu ancheta, Claudia Laube, a pornit și ea de la teoria unui gest intenționat, pentru care acuzațiile formulate sunt de omor și tentativă de omor. Laube a indicat că strângerea de probe la fața locului este în curs de desfășurare.

Atacatorul, cetățean german, în custodia poliției

Șeful poliției din Leipzig, Rene Demmler, a informat la rândul său că suspectul s-a născut în Germania și locuia în regiune, fără a clarifica dacă, așa cum au relatat publicații precum postul de televiziune NTV, avea cazier judiciar.

Autoritățile au confirmat că doi oameni au murit în urma atacului - o femeie în vârstă de 67 de ani și un bărbat de 77 de ani, ambii fiind cetățeni germani - , trei sunt spitalizați în stare gravă, iar circa 20 au suferit răni minore.

"Ieri a fost o zi foarte grea. Mulți oameni au părăsit locul pe cont propriu și s-au dus la medic", a declarat pentru dpa Ricardo Schulz, purtător de cuvânt al procuraturii din Leipzig.

Trecătorii au depus lumânări și flori în onoarea victimelor. Incidentul a avut loc în jurul orei 16:45, ora locală (14:45 GMT), pe o stradă comercială din centrul istoric al orașului Leipzig. Suspectul urmează să compară marți în fața unui judecător, potrivit dpa.

