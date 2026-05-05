Cine este bărbatul care a intrat cu mașina în zeci de oameni din Leipzig. Ministru: A acţionat la furie
Atacul de luni din centrul orașului Leipzig, unde un vehicul a intrat în mai mulți pietoni, a fost intenționat, potrivit autorităţilor. Suspectul, un bărbat german de 33 de ani, a fost deja arestat, au anunțat autoritățile în cadrul unei conferințe de presă.
Doi oameni au murit și peste 20 au fost răniți în acest atac. Ministrul de interne al regiunii Saxonia, Armin Schuster, a declarat că autoritățile pornesc de la premisa că presupusul autor a acționat singur și că, prin urmare, orașul este acum din nou complet sigur, potrivit EFE, relatează Agerpres.
"Când spunem atac intenționat multiplu, ne referim la un act comis într-o stare de furie frenetică, care merge adesea mână în mână cu o stare de instabilitate psihologică", a spus el, când a fost întrebat despre relatările conform cărora bărbatul arestat suferă de o boală psihică.
Parchetul va investiga dacă așa stau lucrurile, a adăugat el. Schuster a transmis, de asemenea, "cele mai profunde condoleanțe" familiilor victimelor și a mulțumit poliției pentru intervenția rapidă, care a permis prinderea rapidă a suspectului, care nu a opus rezistență și se află acum în custodia poliției.
Procuroarea însărcinată cu ancheta, Claudia Laube, a pornit și ea de la teoria unui gest intenționat, pentru care acuzațiile formulate sunt de omor și tentativă de omor. Laube a indicat că strângerea de probe la fața locului este în curs de desfășurare.
Atacatorul, cetățean german, în custodia poliției
Șeful poliției din Leipzig, Rene Demmler, a informat la rândul său că suspectul s-a născut în Germania și locuia în regiune, fără a clarifica dacă, așa cum au relatat publicații precum postul de televiziune NTV, avea cazier judiciar.
Autoritățile au confirmat că doi oameni au murit în urma atacului - o femeie în vârstă de 67 de ani și un bărbat de 77 de ani, ambii fiind cetățeni germani - , trei sunt spitalizați în stare gravă, iar circa 20 au suferit răni minore.
"Ieri a fost o zi foarte grea. Mulți oameni au părăsit locul pe cont propriu și s-au dus la medic", a declarat pentru dpa Ricardo Schulz, purtător de cuvânt al procuraturii din Leipzig.
Trecătorii au depus lumânări și flori în onoarea victimelor. Incidentul a avut loc în jurul orei 16:45, ora locală (14:45 GMT), pe o stradă comercială din centrul istoric al orașului Leipzig. Suspectul urmează să compară marți în fața unui judecător, potrivit dpa.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰