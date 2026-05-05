Senatorul PACE Liviu-Iulian Fodoca care a anunțat că nu votează moțiunea, deși a semnat-o, a venit în Parlament cu trandafiri roșii și galbeni în piept care simbolizează legătura dintre PSD și AUR.

Parlamentarul susține cu ironie că a venit la nuntă și că de mâine va fi bogăție în România. Și senatorul Ștefan Borțun a ales aceeași „ținută festivă”.

„Am semnat doar din propria conștiință și, pe urmă, m-am gândit mai bine că ar trebui să le girăm această iubire și să fie bine și românii să trăiască în bogăție, să scăpăm de sărăcie. Participăm la această nuntă și sperăm să fie frumos. Eu rămân din nou în grup, în continuare, adică nu din nou, adică colegii au opțiunea lor, au convingerea lor. Noi o să fim și noi această nuntă și cu ei și o să închinăm un pahar de bucurie, de necaz și sperăm de mâine să fie bogăție”, a declarat Fodoca.

Răzgândirea lui Fodoca

Senatorul Liviu-Iulian Fodoca, ales pe listele POT, şi-a retras sprijinul pentru moţiunea de cenzură, deși a semnat-o: „Nu voi fi niciodată instrumentul politic al PSD”.

Parlamentarul consideră că moţiunea de cenzură nu reprezintă o soluţie de reformă, ci un mecanism de conservare a unui sistem politic bazat pe privilegii şi sinecuri, construit în ultimii 35 de ani.

„PSD şi urmaşii sistemului care a căpuşat acest stat nu pot fi salvatorii României. Atât timp cât nu există o voinţă reală de reformă, ci doar dorinţa de a înlocui un grup de interese cu altul, votul meu nu va merge către conservarea unor structuri corupte”, precizează Fodoca.

