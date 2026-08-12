Momentul când un avion F-16 se prăbuşeşte în Turcia, în timpul unui antrenament. Pilotul a fost spitalizat

Un avion de vânătoare de tip F-16 aparţinând armatei turce s-a prăbuşit miercuri - fără să facă victime - în provincia Yalova (nord-vest), anunţă Ministerul turc al Apărării, relatează AFP.

"Un avion de tip F-16 al Forţelor Arriene s-a prăbuşit în Yalova în timpul unui zbor de antrenament. Pilotul s-a catapultat şi a supravieţuit", anunţă într-un comunicat ministerul.

”Cauzele accidentului vor fi stabilite în urma unei anchete aprofundate”, anunţă ministerul, fără să spună dacă au fost cauzate eventuale pagube la locul prăbuşirii, la sud-est de Istanbul, în apropierea Mării Marmara.

Imagini de la prăbuşire, difuzate de către agenţia turcă privată de presă IHA surprind o explozie, urmată de două coloane de fum dens - unul alb şi altul negru- într-o zonă în care pare să nu existe locuinţe.

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Potrivit postului turc privat NTV, avionul s-a prăbuşit în apropierea unei baze aeriene.

Pilotul a fost spitalizat, iar mai multe echipe de intervenţie au fost trimise la faţa locului, potrivit postului privat de televiziune.

Un avion de tip F-16 aparţinând armatei turce s-a prăbuşit în vestul Turciei, la sfârşitul lui februarie, iar pilotul a murit.