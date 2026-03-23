Explozie devastatoare provocată de o butelie cu GPL într-un cartier din Roma. Momentul dezastrului a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă.

Resturi din clădire au fost aruncate la 300 de metri depărtare. Două persoane, soţ şi soţie, de 86, respectiv 84 de ani, au fost grav rănite şi duse de urgenţă la spital.

Aproximativ şaptezeci de persoane au fost evacuate. Deflagraţia a dus la prăbuşirea unei clădiri şi a avariat alte două locuinţe.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeți că boicotul profesorilor la simularea de Bacalaureat este justificat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰