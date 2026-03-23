Video Momentul exploziei unei butelii GPL într-o clădire din Roma: 2 persoane rănite grav
Explozie devastatoare provocată de o butelie cu GPL într-un cartier din Roma. Momentul dezastrului a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă.
Resturi din clădire au fost aruncate la 300 de metri depărtare. Două persoane, soţ şi soţie, de 86, respectiv 84 de ani, au fost grav rănite şi duse de urgenţă la spital.
Aproximativ şaptezeci de persoane au fost evacuate. Deflagraţia a dus la prăbuşirea unei clădiri şi a avariat alte două locuinţe.
