Momentul în care elicopterul unui oligarh se prăbuşeşte după ce agaţă cablurile telecabinei, în Rusia

Incident aviatic în regiunea Perm din Rusia. Un elicopter privat s-a prăbușit după ce a agăţat cablurile unei telecabine. La bord se afla oligarhul rus Iliaş Gimadutdinov, care a murit în accident, potrivit TASS.

de Redactia Observator

la 08.01.2026 , 11:32
Momentul în care elicopterul unui oligarh se prăbuşeşte după ce agaţă cablurile telecabinei, în Rusia - Casa Albă / Twitter

Imagini apărute din regiunea Perm surprind momentul în care un elicopter privat se prăbușește după ce agață cablurile unei telecabine pentru schi. La bord se afla oligarhul rus Iliaş Gimadutdinov, director al companiei de transport Tattranskom, care a murit în accident.

Elicopterul era pilotat de Elmir Konyakov, şeful unui convoi al aceleiași companii, care la rândul lui a murit în urma prăbuşirii. Informația a fost confirmată de autorităţi pentru agenția TASS.

Accidentul a avut loc pe 7 ianuarie, în timpul zilei, în Ashatli Park din districtul Bardym, regiunea Perm. Elicopterul de tip Robinson R44 efectua un zbor neautorizat, potrivit procurorilor.

