A fost panică la bordul unui avion care se îndrepta către Seul după ce un incendiu a izbucnit în compartimentul pentru bagaje. Focul a fost cauzat de o baterie de litiu aflată în bagajul unui pasager, care s-a aprins brusc. Echipajul a reuşit să stingă incendiul, iar aeronava a fost deviată de urgenţă la Shanghai, fără ca cineva să fie rănit.

Momente de panică la bordul unui avion Air China, după ce o aeronavă care se îndrepta spre Seul a fost nevoită să aterizeze de urgenţă la Shanghai. O baterie litiu aflată într-un bagaj de mână s-a aprins brusc, iar cabina s-a umplut de fum, relatează The New York Post.

Incidentul s-a produs sâmbătă, la bordul cursei CA139, care decolase de pe aeroportul internaţional Hangzhou Xiaoshan la ora locală 9:47, având la bord 160 de pasageri şi membri ai echipajului, cu destinaţia Incheon, Coreea de Sud, potrivit companiei aeriene şi presei de stat chineze.

Baterie aprinsă în compartimentul de bagaje

Air China a anunţat pe platforma Weibo că "o baterie litiu aflată în bagajul de mână al unui pasager, depozitat în compartimentul superior, s-a aprins spontan". Echipajul a intervenit imediat, iar nimeni nu a fost rănit, a precizat compania.

Pentru siguranţa pasagerilor, avionul a fost deviat către aeroportul Shanghai Pudong, unde a aterizat în siguranţă în jurul orei 11:00, potrivit datelor de zbor publicate de Flightradar24.

Imagini publicate pe reţelele sociale chineze şi preluate de NBC News arată flăcări puternice şi un fum dens care ieşea dintr-un compartiment de bagaje, în timp ce pasagerii strigau speriaţi după ajutor.

Două însoţitoare de zbor au alergat pe culoar cu extinctoare, în timp ce alte membre ale echipajului le cereau pasagerilor să rămână pe scaune.

Pasagerii, relocați într-un alt avion

Un martor citat de presa locală a povestit că s-a auzit o explozie puternică, urmată de flăcări care au izbucnit din compartimentul de depozitare.

Fotografii distribuite online arată urme de arsură pe plafonul de deasupra mai multor rânduri de scaune.

După aterizarea de urgenţă, pasagerii au fost transferaţi pe un alt avion Air China, care i-a transportat mai departe spre Seul.

Compania a confirmat că nu au existat răniţi, iar aeronava nu a suferit daune structurale.

Potrivit presei locale, obiectul care a luat foc ar fi fost o baterie externă (power bank), însă autorităţile nu au confirmat marca sau producătorul dispozitivului.

