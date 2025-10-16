Momentul în care o femeie este trasă de pe şine din calea unui tramvai, în ultima secundă. Purta căşti

Un agent de pază din Kayseri, Turcia, a tras în ultima secundă o femeie care purta căști din fața unui tramvai care se apropia.

Un agent de pază a salvat în ultima clipă o femeie care, din neatenție, era pe punctul de a păși pe șinele de tramvai exact când acesta se îndrepta spre ea. Scenele s-au petrecut pe 14 octombrie, în Kayseri, Turcia.

Camerele de supraveghere au surprins incidentul, iar imaginile au devenit rapid virale. Femeia încerca să traverseze șinele pentru a ajunge pe peronul opus.

Paznicul, pe nume Ayhan Akkis, a tras-o rapid pe femeie din calea vehiculului ce se apropia, chiar în momentul în care aceasta pășea pe șine fără să se uite în stânga.

Tramvaiul a claxonat, dar femeia purta căşti. Salvatorul a fost recompensat pentru modul exemplar de "responsabilitate și umanitate", potrivit AP.

