Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Momentul în care o femeie este trasă de pe şine din calea unui tramvai, în ultima secundă. Purta căşti

Un agent de pază din Kayseri, Turcia, a tras în ultima secundă o femeie care purta căști din fața unui tramvai care se apropia.

de Redactia Observator

la 16.10.2025 , 14:33

Un agent de pază a salvat în ultima clipă o femeie care, din neatenție, era pe punctul de a păși pe șinele de tramvai exact când acesta se îndrepta spre ea. Scenele s-au petrecut pe 14 octombrie, în Kayseri, Turcia.

Camerele de supraveghere au surprins incidentul, iar imaginile au devenit rapid virale. Femeia încerca să traverseze șinele pentru a ajunge pe peronul opus.

Paznicul, pe nume Ayhan Akkis, a tras-o rapid pe femeie din calea vehiculului ce se apropia, chiar în momentul în care aceasta pășea pe șine fără să se uite în stânga.

Articolul continuă după reclamă

Tramvaiul a claxonat, dar femeia purta căşti. Salvatorul a fost recompensat pentru modul exemplar de "responsabilitate și umanitate", potrivit AP. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

turcia tramvai femeie salvare
Înapoi la Homepage
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: “N-am cum să lipsesc”
Pasiunea secretă a lui Victor Piţurcă. De la ce nu se poate abţine: &#8220;N-am cum să lipsesc&#8221;
Motivul schimbării veșmintelor Sfintei Parascheva de 5 ori pe an. Ce se întâmplă apoi cu straiele
Motivul schimbării veșmintelor Sfintei Parascheva de 5 ori pe an. Ce se întâmplă apoi cu straiele
Imagini inedite cu nepoatele lui Gigi Becali. Cum au apărut Teodora și soțul, Mihai Mincu, într-un parc din București
Imagini inedite cu nepoatele lui Gigi Becali. Cum au apărut Teodora și soțul, Mihai Mincu, într-un parc din București
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
Mihai Gâdea, despre haosul de la mobilizarea rezerviştilor: E o bătaie de joc naţională. Să vedeți ce pățește această coaliţie cu mine
Comentarii


Întrebarea zilei
Preferaţi să plătiţi cash la livrarea coletelor?
Observator » Ştiri externe » Momentul în care o femeie este trasă de pe şine din calea unui tramvai, în ultima secundă. Purta căşti