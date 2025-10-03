Kate Middleton coboară scările unui avion cu spatele, în pantofi cu toc AP

Momentul a fost surprins pe camere și a devenit rapid viral pe rețelele de socializare, unde mulți fani au scris că sunt "uimiți" de siguranța și graţia ei.

"Port tocuri tot timpul, dar nu, nu aș fi făcut asta atât de firesc și de grațios", a scris o utilizatoare.

Altă persoană a comentat: "A coborât de pe acele scări ca de pe un podium. Eleganță pură, cu forță în fiecare pas".

Prințesa care transformă eleganța în rutină

Kate Middleton a fost adesea remarcată pentru capacitatea sa de a se mișca natural și încrezător în pantofi cu toc, chiar și în situații neobișnuite. De-a lungul timpului, a fost fotografiată jucând hochei și volei pe tocuri, dar și păstrându-și calmul la evenimente desfășurate pe iarbă, cum sunt cursele de la Royal Ascot sau meciurile de polo.

Printre brandurile sale preferate se numără Stuart Weitzman și Emmy London, cunoscute pentru modelele elegante și confortabile. Potrivit presei britanice, prințesa deține 16 perechi de pantofi de la atelierul din Chelsea, mai informează sursa citată.

Prima vizită la baza RAF Coningsby

Vizita de joi a fost prima pentru Kate în calitate de Royal Honorary Air Commodore, rol primit în august 2023. Prințesa a fost însoțită de oficiali RAF și a testat simulatorul de zbor al bazei, unde a executat chiar și o manevră "loop the loop".