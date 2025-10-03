Video Momentul în care Prinţesa Kate coboară scările cu spatele, pe tocuri. Fanii, uimiți de grația ei
Kate Middleton i-a uimit din nou pe admiratorii săi cu grația și încrederea de care a dat dovadă în timpul unei vizite oficiale la baza RAF Coningsby din Lincolnshire, joi. Prințesa de Wales a coborât scările înguste ale unui avion mergând cu spatele, pe tocuri înalte, fără să ezite nicio clipă, gest care a stârnit valuri de reacții admirative în Marea Britanie.
În timpul vizitei sale la baza aeriană RAF Coningsby, Prinţesa Kate Middleton, în vârstă de 43 de ani, a atras toate privirile în momentul în care a urcat și apoi a coborât scările înguste ale unui avion militar, în pantofi cu toc înalt, fără sprijin și fără ezitare, relatează Daily Mail.
După ce a admirat interiorul cabinei de pilotaj a unui Quick Reaction Alert Typhoon, prințesa a coborât scările cu spatele, manevră considerată dificilă chiar și pe teren plat.
Momentul a fost surprins pe camere și a devenit rapid viral pe rețelele de socializare, unde mulți fani au scris că sunt "uimiți" de siguranța și graţia ei.
"Port tocuri tot timpul, dar nu, nu aș fi făcut asta atât de firesc și de grațios", a scris o utilizatoare.
Altă persoană a comentat: "A coborât de pe acele scări ca de pe un podium. Eleganță pură, cu forță în fiecare pas".
Prințesa care transformă eleganța în rutină
Kate Middleton a fost adesea remarcată pentru capacitatea sa de a se mișca natural și încrezător în pantofi cu toc, chiar și în situații neobișnuite. De-a lungul timpului, a fost fotografiată jucând hochei și volei pe tocuri, dar și păstrându-și calmul la evenimente desfășurate pe iarbă, cum sunt cursele de la Royal Ascot sau meciurile de polo.
Printre brandurile sale preferate se numără Stuart Weitzman și Emmy London, cunoscute pentru modelele elegante și confortabile. Potrivit presei britanice, prințesa deține 16 perechi de pantofi de la atelierul din Chelsea, mai informează sursa citată.
Prima vizită la baza RAF Coningsby
Vizita de joi a fost prima pentru Kate în calitate de Royal Honorary Air Commodore, rol primit în august 2023. Prințesa a fost însoțită de oficiali RAF și a testat simulatorul de zbor al bazei, unde a executat chiar și o manevră "loop the loop".
"Pare să aibă talent natural de pilot, poate va trebui să o antrenăm și să o punem să zboare un Typhoon, dacă își dorește", a declarat Căpitanul Paul O'Grady.
Un moment care a atras atenția internauților a fost interacțiunea dintre prințesa de Wales și unul dintre piloții RAF care a însoțit-o pe parcursul vizitei la baza aeriană. Atitudinea atentă și respectul vizibil al militarului față de Kate Middleton au stârnit numeroase reacții online, unii utilizatori comentând cu umor apropierea şi chimia dintre cei doi.
În timpul vizitei, Kate Middleton le-a mărturisit celor prezenţi că fiul ei cel mic, Louis, este fascinat de avioane și ar vrea să devină pilot, dar că i-a şi avertizat: "O să-i spun că durează opt ani și multă muncă grea!".
Un moment de apropiere de familiile RAF
La finalul vizitei, prințesa de Wales a petrecut timp cu familiile militarilor de la baza din Lincolnshire, discutând cu copii și părinți despre viața în comunitatea RAF. Le-a mulțumit pentru primire și le-a oferit mici cadouri celor mici.
"Vor fi foarte supărați că am văzut un Typhoon fără ei!", a glumit Kate, referindu-se la copiii săi.
Deși a ajuns cu întârziere din cauza vremii nefavorabile, Kate Middleton a petrecut timp cu peste 700 de persoane, discutând, zâmbind și primind chiar și o ceașcă de ceai despre care a spus:
"E o ceașcă de ceai foarte bună".
Gesturile ei naturale și eleganța cu care s-a purtat de-a lungul întregii vizite au fost, din nou, un exemplu al echilibrului dintre rafinament și apropiere umană care o caracterizează pe viitoarea regină a Marii Britanii.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰