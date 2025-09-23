Video Momentul în care un avion zboară la joasă altitudine deasupra Moscovei pentru a evita dronele ucrainene
Un avion a zburat la o altitudine extrem de joasă deasupra unui cartier din regiunea Moscovei. Sunt speculaţii că incidentul ar fi avut loc din cauza unui atac cu drone lansat de Ucraina asupra capitalei ruse şi a regiunii Moscova, iar ruşii ar fi apelat la măsura extremă pentru ca avionul să evite dronele ucrainene sau chiar să fie doborât de propria apărare aeriană, scrie Strana.
Primele informaţii indică faptul că s-ar fi recurs la această măsură pentru a evita dronele ucrainene care desfăşurau un atac asupra Moscovei şi periferiei. Exista riscul, de asemenea, ca aeronava să fi fost doborâtă chiar de sistemele de apărare aeriene ruse, scrie ziarul online ucrainean Strana.
Imaginile surprinse de martori arată aeronava trecând deasupra clădirilor înalte, iar locuitorii din zonă spun că au fost îngroziți să vadă avionul atât de aproape.
Spaţiul aerian al Rusiei a mai fost paralizat în trecut din cauza atacurilor cu drone. La începutul lunii iulie, aproape 100 de zboruri au fost anulate la Moscova și Sankt Petersburg, iar sute de alte curse au fost reprogramate din cauza amenințării atacurilor cu drone.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰