Cinci persoane au fost rănite după ce un elicopter a pierdut controlul și s-a prăbușit peste palmierii din fața unui hotel în sudul Californiei, potrivit poliției citate de ABC7, informează Mediafax.

- Momentul în care un elicopter se prăbuşeşte peste palmierii din faţa unui hotel din California: 5 răniţi - FoxNews

O anchetă este în curs după ce un elicopter s-a prăbușit sâmbătă după-amiază pe un pod pietonal din Huntington Beach, rănind mai multe persoane. Aeronava s-a prăbușit pe podul pietonal din parcarea de pe plajă, între Twin Dolphins Drive și Beach Boulevard, în jurul orei 14:00, potrivit unei declarații a autoritățilorn locale din Huntington Beach. Parcarea se află vizavi de mai multe hoteluri de pe Pacific Coast Highway.

Martor: "Nu m-am gândit niciodată că se va întâmpla așa ceva, nici într-un milion de ani"

"Nu m-am gândit niciodată că se va întâmpla așa ceva, nici într-un milion de ani", a spus un martor. Epava a rămas înțepenită între copacii din fața hotelului Hyatt Regency. O înregistrare video realizată cu telefonul arată echipele de intervenție la fața locului, alături de martori oculari. "Eram la plajă, ne distram în valuri, când am auzit un zgomot puternic, 'poc, poc'. Ne-am întors și am văzut elicopterul prăbușindu-se", a spus un alt martor.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Poliția din Huntington Beach a declarat că două persoane care se aflau în elicopter au fost scoase în siguranță din epavă, starea lor fiind necunoscută. Potrivit poliției, trei pietoni au fost răniți. Toate cele cinci persoane au fost transportate la spital. Nu se cunosc detalii suplimentare despre gravitatea rănilor lor.

Plaja era aglomerată de oameni veniți în oraș pentru un eveniment numit Cars N' Copters. Elicopterul implicat în accident urma să participe la eveniment, a confirmat municipalitatea. La ultima verificare, evenimentul era încă programat să aibă loc duminică. "Am auzit 'poc, poc' și mi-am zis: 'Nu, se prăbușește'", a declarat un martor pentru ABC7.

Cei care se aflau pe plajă au declarat că sunt recunoscători pentru reacția rapidă a echipelor de intervenție. Cauza accidentului este în curs de investigare, iar Administrația Federală a Aviației (FAA) și Consiliul Național pentru Siguranța Transporturilor (NTSB) au fost sesizate. Eyewitness News a contactat atât FAA, cât și NTSB, iar ambele au trimis răspunsuri automate în care au precizat că, pe durata închiderii guvernului, nu vor putea răspunde la toate întrebările.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că economia României îşi va reveni în 2026, aşa cum promit autorităţile? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰