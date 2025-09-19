Antena Meniu Search
Moşteanu, după ce 3 avioane rusești au intrat în spațiul aerian al Estoniei: România este pe deplin solidară

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, condamnă încălcarea spaţiului aerian estonian de către aeronavele militare ruseşti. Acesta a afirmat că România este pe deplin solidară cu Estonia, scrie Agerpres.

de Redactia Observator

la 19.09.2025 , 22:14
"Condamn cu fermitate încălcarea spaţiului aerian estonian de către aeronavele militare ruseşti. Acesta este încă un act de provocare şi intimidare din partea Federaţiei Ruse - parte a unui model de provocare care vizează destabilizarea flancului estic al NATO şi testarea unităţii noastre.

România este pe deplin solidară cu Estonia. Împreună cu aliaţii noştri, vom continua să consolidăm apărarea flancului estic şi să arătăm clar că fiecare centimetru din spaţiul aerian NATO este protejat. Rusia trebuie să înţeleagă că astfel de provocări nu vor rămâne fără răspuns", a transmis acesta pe reţeaua X.

Avioanele MIG-31 au zburat circa 12 minute în spaţiul aerian al Estoniei

Vineri, trei avioane de vânătoare ruseşti MIG-31 au încălcat spaţiul aerian al Estoniei, unde au zburat timp de circa 12 minute în zona insulei Vaindloo, în timp ce avioane F-35 din misiunea NATO de poliţie aeriană desfăşurată în această ţară baltică "au răspuns incidentului", potrivit autorităţilor estone, relatează agenţiile Reuters şi EFE.

"Rusia a încălcat deja de patru ori spațiul nostru aerian în acest an, dar această incursiune, în care au fost implicate trei avioane de luptă, este de o brutalitate fără preceden", a declarat ministrul estonian de Externe, Margus Tsahkna. Acesta a cerut intensificarea presiunii politice și economice împotriva Moscovei.

