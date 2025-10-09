Moţiunile contra Ursulei von der Leyen, respinse. 11 din 25 de eurodeputați români proeuropeni au lipsit

Parlamentul European a respins cele două moțiuni depuse de grupurile de extremă dreaptă și extremă stânga împotriva Ursulei von der Leyen. Eurodeputaţii români din grupurile centriste au lipsit într-o proporţie mare din PE la momentul voturilor ori au decis să nu-şi exprime opţiunea.

Parlamentul European a respins joi, la Strasbourg, cu o largă majoritate, cele două moţiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene conduse de Ursula von der Leyen, una a extremei drepte şi cealaltă a stângii radicale. Niciuna dintre cele două moţiuni care au vizat Comisia Europeană nu a reunit minimum de voturi necesar de 361 de voturi din cei 720 de eurodeputaţi, prima fiind votată de 179 de europarlamentari, iar a doua de 133.

Împotriva primei moţiuni au votat 378 de eurodeputaţi din grupurile centriste, iar împotriva celei de a doua 388. În total au fost exprimate 594 de voturi din 720 posibile, ceea ce înseamnă din nou că peste o sută de membri ai PE fie au absentat de la vot, fie au fost prezenţi şi nu au dorit să voteze.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi-a exprimat satisfacţia după voturi privind "susţinerea puternică" de care se bucură în Parlamentul European. "Apreciez profund susţinerea puternică primită astăzi", a postat ea pe reţeaua socială X, după respingerea, în jurul prânzului, a celor două moţiuni de cenzură.

Ursula von der Leyen a pledat luni seară, în dezbaterea comună a celor două moţiuni, pentru unitate între forţele pro-UE împotriva celor care încearcă să destabilizeze blocul comunitar. Pe 10 iulie, PE a mai respins o moţiune de cenzură împotriva CE, iniţiată de eurodeputatul român Gheorghe Piperea din grupul Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (ECR), cu 175 de voturi pentru, 360 împotrivă şi 18 abţineri.

Jumătate dintre eurodeputaţii români din grupurile proeuropene, absenţi la voturile asupra moţiunilor de cenzură

Nu mai puţin de unsprezece dintre cei 25 de eurodeputaţi români din grupurile proeuropene au lipsit joi de la voturile cu apel nominal asupra moţiunilor de cenzură împotriva Comisiei Europene depuse de grupurile Patrioţi pentru Europa şi respectiv Stânga, conform proceselor verbale de vot ale Parlamentului European, relatează Agerpres.

La votul asupra moţiunii de cenzură depuse de extrema dreaptă, preşedinta executivului european, Ursula von der Leyen, s-a bucurat de sprijinul eurodeputaţilor români din grupul PPE Rareş Bogdan, Daniel Buda, Gheorghe Falcă, Mircea Hava, Dan Motreanu, Siegfried Mureşan, Virgil Popescu şi Adina Vălean, respectiv opt din cei zece membri ai delegaţiei. De asemenea, au votat împotriva moţiunii doi din cei trei membri ai delegaţiei României în grupul Renew, este vorba despre Dan Barna şi Eugen Tomac.

Potrivit proceselor verbale de vot ale legislativului european, cel mai mare absenteism de la vot s-a înregistrat în delegaţia României din grupul S&D, unde doar patru eurodeputaţi - Dragoş Benea, Andi Cristea, Dan Nica şi Vasile Dîncu - şi au exprimat votul, din unsprezece în total. Alţi opt eurodeputaţi români au votat pentru moţiunea care a fost respinsă, este vorba despre Adrian Axinia, Gheorghe Piperea, Şerban-Dimitrie Sturdza, Claudiu Târziu, Georgiana Teodorescu şi Cristian Terheş din grupul Conservatorilor şi Reformiştilor Europeni (ECR), şi respectiv Diana Iovanovici Şoşoacă şi Luis Lazarus, de la grupul Deputaţilor neafiliaţi.

La moţiunea de cenzură a grupului Stângii opţiunile de vot au fost identice, cu excepţia lui Cristian Terheş, care a optat de aceasta dată pentru un vot împotrivă. Practic, eurodeputaţii români au votat şapte pentru moţiune şi 15 împotrivă. Nicu Ştefănuţă, care a fost ales independent, dar face parte din grupul Verzilor, unde deţine şi funcţia de vicepreşedinte, nu şi-a exprimat votul.

Spre deosebire de precedenta moţiune împotriva Comisiei Europene, iniţiată în iulie de eurodeputatul român Gheorghe Piperea, se remarcă că membrii UDMR din grupul PPE, Iuliu Winkler şi Lorant Vincze, care atunci s-au abţinut, de această dată au ales să nu voteze. În acelaşi timp, se menţine rata ridicată de absenteism din delegaţia română în grupul S&D, din care doar trei membri au susţinut în iulie Comisia Europeană a Ursulei von der Leyen, iar acum numărul lor a crescut la patru.

