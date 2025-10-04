Ursula salută decizia Hamas de a elibera toţi ostaticii israelieni: "Acest moment trebuie valorificat"
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat anunțul Hamas privind disponibilitatea de a elibera ostaticii și de a negocia pe baza recentei propuneri formulate de președintele SUA, Donald Trump.
Într-o declarație publicată pe platforma X, Ursula von der Leyen a descris reacția Hamas ca fiind "încurajatoare" și a cerut tuturor părților implicate să profite de acest moment pentru a pune capăt suferinței civililor.
Reacții internaționale pozitive
Hamas a precizat că aspectele privind viitorul Fâșiei Gaza și drepturile palestinienilor trebuie stabilite "pe baza unei poziții palestiniene unanime", formulate împreună cu celelalte facțiuni și în conformitate cu dreptul internațional. Declarația nu face însă nicio referire la dezarmarea Hamas, o condiție esențială impusă de Israel și inclusă în planul lui Trump.
Egiptul și Qatarul, principalii mediatori ai conflictului, au salutat ultimele evoluții, anunțând că vor continua discuțiile asupra planului. "Îndemnăm toate părțile să profite de oportunitatea de a pune capăt tragicului conflict din Gaza", a declarat un purtător de cuvânt al secretarului general al ONU, António Guterres.
Președintele francez Emmanuel Macron a scris, la rândul său, că "eliberarea tuturor ostaticilor și un armistițiu în Gaza sunt la îndemână".Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰