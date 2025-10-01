Uniunea Europeană decide în cum ne va apăra împotriva ameninţărilor Rusiei. Un zid anti-drone, un scut de apărare antiaerian, consolidate special pentru ţara noastră şi statele de pe Flancul Estic, şi un scut spaţial. În paralel cu măsurile defensive, liderii europeni, printre care şi preşedintele Nicuşor Dan, vor stabili cum ajută Ucraina cu banii Rusiei.

La Palatul Christiansborg din Copenhaga are loc prima întâlnire a liderilor europeni după ce dronele Rusiei au intrat ilegal pe teritoriul României şi Poloniei, iar avioanele Moscovei au încălcat spaţiul aerian al Estoniei. Chiar înaintea întâlnirii, Danemarca, gazda summitului, a fost victima unor incursiuni repetate cu drone neidentificate, de mari dimensiuni.

"Suntem într-o confruntare cu Rusia, care timp de mai mulți ani a fost un jucător foarte agresiv în spațiul nostru informațional, așa cum am văzut în contextul alegerilor, care își intensifică atacurile cibernetice, care a lansat evident un război de agresiune în Ucraina, care folosește amenințarea nucleară și care astăzi, după cum putem vedea clar, provoacă spațiul nostru aerian" a declarat preşedintele Franţei, Emmanuel Macron.

"Pentru ei este evident ca există un razboi hibrid pe care Rusia îl duce în Europa, în ţările europene, inclusiv în România. Au fost folosite firme de publicitate din Rusia. În acest proces de dezinformare au fost folosite conturi şi firme din Rusia. O să mă duc la Copenhaga să informez partenerii noştri" au fost spusele preşedintelui României, Nicuşor Dan.

Măsuri stricte de securitate asigurare de Germania, Polonia şi SUA

Pentru securitatea liderilor europeni au fost luate măsuri stricte. Mii de poliţişti sunt mobilizaţi la summit, Germania şi Polonia au trimis întăriri militare, iar Statele Unite, sisteme de apărare anti-dronă.

"Există o singură țară dispusă să ne amenințe și aceasta este Rusia. Prin urmare, avem nevoie de un răspuns foarte ferm. […] Vreau să ne reînarmăm. Vreau să cumpărăm mai multe capabilităţi militare. Vreau să inovăm mai mult, mai ales în privinţa dronelor" a spus premierul Danemarcei, Mette Frederiksen.

Cel mai important rămâne programul de reînarmare SAFE, în valoare de 150 de miliarde de euro, din care România va primi 17 miliarde. Summitul de la Copenhaga trebuie să dea soluţii pentru aşa-numitul zid anti-drone şi pentru sprijinirea Ucrainei. O parte din banii pentru Kiev ar urma să fie obţinuţi din activele rusești înghețate.

Von Der Leyen: Rusia trebuie să plătească pentru ajutorul dat Ucrainei

"Este un consens tot mai mare printre noi că nu doar contribuabilii europeni trebuie să plătească pentru ajutorul dat Ucrainei, ci şi Rusia. Rusia este invadatorul" a spus preşedinta Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen.

Apărarea României şi a Europei în faţa ameninţărilor Rusiei a fost subiect de discuţie şi în Senatul Statelor Unite. Mai mulţi experţi în securitate cer Administraţiei Trump să păstreze pe lista de priorităţi securitatea Mării Negre şi să trimită în ţara noastră nave care pot traversa Dunărea pentru a întări forţele militare de coastă.

