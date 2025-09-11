Polonia cere mai multe sisteme PATRIOT după ce drone ruseşti au ajuns în spaţiul său aerian. Foşti oficiali ai NATO cred că Putin a testat capacitatea de reacţie a Alianţei, iar aceasta a lăsat de dorit. Analiştii avertizează că ruşii ar putea repeta experimentul şi în România.

Soldaţii polonezi verifică toate satele şi terenurile agricole din estul ţării. Până acum, doar 12 din cele 20 de drone care au intrat pe teritoriul ţării au fost găsite. Bucăţi din aeronave au fost descoperite în 16 locuri diferite - unele la nici 12 kilometri de o bază NATO din oraşul Elbląg şi într-un sat aflat lângă oraşul Lublin. Aici, drona a fost găsită intactă în curtea unui bărbat. Primele date din anchetă arată că dronele ruşilor, venite dinspre Belarus, nu erau echipate cu explozibil.

Ce sunt dronele Gerbera

Gerbera este o dronă asamblată în Rusia, varianta mai ieftină a modelului iranian Shahed 136, dar aproape la fel de eficientă. Are o anvergură a aripilor de 2,5 m şi nu este mai grea de 18 kg. Autonomia este de 600 de kilometri pe care îi poate parcurge cu o viteză maximă de 160 de kilometri pe oră. Are un motor mic în spate care pune în mișcare o elice din lemn. Este dotată cu o cameră video, un modem, mai multe antene şi un sistem de navigaţie, toate produse în China. Această dronă este folosită de ruşi pentru misiuni de recunoaştere sau ca momeală, pentru a copleşi sistemele de apărare antiaerană inamice. Costă doar 10.000 de dolari dar deasupra Poloniei au fost doborâte şi de rachete trase de pe avioane F35, care sunt vândute de compania americană Raytheon cu 2,8 milioane de dolari. Dronele lui Putin ar fi vizat un hub logistic folosit pentru transportul de arme spre Ucraina, sunt de părere oficiali ai NATO.

Articolul continuă după reclamă

"Este doar o chestiune de timp până când una dintre aceste rachete sau drone va ateriza asupra unui supermarket din Estonia sau România sau asupra unei clădiri rezidenţiale şi va ucide zeci şi zeci de oameni", a declarat Jamie Shea, profesor de strategie şi securitate Universitatea Exeter. Varşovia a cerut imediat americanilor şi aliaţilor europeni echipament antiaerian şi sisteme anti-drone. Cehii vor trimite trei elicoptere specializate. "Sperăm că americanii vor respecta termenele limită. Ne-am dori ca primul lot de avioane F-35 să ajungă la voi în luna mai", a declarat Donald Tusk, premierul Poloniei. Operaţiunea cu drone a ruşilor a avut loc chiar în timp ce emisarul special al lui Donald Trump pentru încheierea războiului Ucraina, Keith Kellogg, era în drum spre Polonia.

"Putin își bate joc de eforturile de pace ale președintelui Trump. Din păcate, după summitul din Alaska, în loc de un armistițiu, am asistat la o intensificare a atacurilor rusești asupra Ucrainei", a declarat Radosław Sikorski, ministru de Externe polonez. În urma operaţiunii ruse, Polonia a anunţat că închide graniţa cu Belarus şi spaţiul aerian de la frontiera cu exclava rusă Kaliningrad.

