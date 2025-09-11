Vladimir Putin a testat NATO în Polonia şi poate fi mulţumit de rezultat: Europa nu este pregătită - FT

Dacă intenția lui Vladimir Putin prin incursiunea cu drone din Polonia a fost de a testa apărarea aeriană a NATO, atunci președintele rus poate fi mulțumit de rezultat, relatează Financial Times într-o analiză cu titlul "Care este planul lui Putin pentru flancul estic al NATO?". Experții avertizează că Moscova se simte cel mai probabil acum încurajată să meargă și mai departe, mai scrie sursa citată. Rusia a testat coordonarea NATO chiar înaintea exercițiului Zapad cu Belarus.

Incursiunea Rusiei în spațiul aerian polonez este un nou capitol periculos în războiul din Ucraina, aflat deja în al patrulea an, după ce avioane NATO au doborât pentru prima dată drone rusești. Oficiali și analiști în domeniul apărării spun însă că episodul a scos la iveală cât de nepregătită este de fapt Europa pentru tipul de atacuri aeriene masive lansate aproape zilnic de Rusia în Ucraina, și cât de mare este nevoia de investiții pentru securizarea flancului estic al NATO, relatează Financial Times.

Planul lui Putin pentru flancul estic al NATO

"Moscova a luat notiţe că tot nu am învățat nimic din ce trăiește Ucraina de ani de zile. Nu suntem deloc pregătiți… iar acum rușii sunt la ușa noastră", a spus Ben Hodges, fost comandant al armatei americane în Europa.

El a subliniat că Europa are nevoie de un sistem integrat de apărare aeriană pe mai multe niveluri, care să poată evalua amploarea unui atac și să aloce resursele corecte. Spre deosebire de reacția de miercuri, când avioane de vânătoare scumpe, precum F-35 olandeze, au fost folosite pentru a doborî drone ieftine. "Nu a fost un accident, având în vedere numărul dronelor. A fost o repetiție, un test al sistemelor noastre de avertizare timpurie și al timpilor de reacție", a completat el.

Ministrul italian al apărării, Guido Crosetto, a descris incursiunea drept "un atac deliberat" cu două obiective: "să provoace și să testeze". Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat că aproximativ 19 drone au pătruns în spațiul aerian al țării, însă doar patru au fost doborâte, pentru că prezentau o amenințare directă. Potrivit armatei poloneze, majoritatea au fost drone Gerbera, utilizate de Rusia drept momeli pentru a deruta și epuiza apărarea antiaeriană ucraineană înaintea valurilor de rachete și drone Shahed cu focoase mai puternice. "O singură dronă poate fi o greșeală, dar 19 drone nu reprezintă o greșeală", a declarat un oficial polonez.

NATO a recunoscut că apărarea aeriană de pe flancul estic este un punct vulnerabil și are nevoie urgentă de investiții. Secretarul general Mark Rutte a vorbit despre "o reacție de succes a NATO", dar a insistat că "trebuie să investim mai mult pentru a putea descuraja și apăra".

Ruşii încep exercițiul Zapad la graniţa cu Polonia și Lituania

Oficiali polonezi suspectează că Rusia a folosit intenționat dronele-momeală Gerbera, care nu sunt echipate cu focoase, pentru a deruta apărarea antiaeriană ucraineană din jurul orașului Liov în timp ce un al doilea val, format din drone Shahed echipate cu focoase, se îndrepta spre mai multe orașe din vestul Ucrainei. Tusk a informat parlamentul că o parte din drone ar fi fost lansate din Belarus, aliat apropiat al Rusiei, care va găzdui de vineri exercițiul militar Zapad chiar la graniţa cu Polonia și Lituania.

Germania și-a ridicat imediat nivelul de alertă și a contribuit cu date din sistemele sale Patriot amplasate lângă Rzeszow, la 100 km de granița cu Ucraina. Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a spus că episodul arată că NATO este "sub amenințarea constantă a provocărilor din partea armatei ruse".

Exercițiul Zapad, organizat o dată la patru ani, simulează un răspuns comun la un atac al unui stat NATO. În trecut, scenariile au inclus chiar un atac nuclear asupra Varșoviei. În 2021, exercițiul a mascat concentrarea de trupe și arme rusești la frontieră, folosită ulterior pentru invadarea Ucrainei.

Analiștii consideră că Zapad din acest an urmărește trei obiective: testarea reacțiilor NATO la provocări precum incursiunile cu drone, demonstrarea faptului că Rusia rămâne o forță militară semnificativă şi menținerea unei stări de anxietate în statele aliate de la granița cu Rusia și Belarus.

"Următorul atac al ruşilor poate fi poate în România sau Lituania"

Între timp, retorica Moscovei împotriva vecinilor NATO s-a intensificat. Dmitri Medvedev a acuzat Finlanda că se pregătește de război cu Rusia, iar Nikolai Patrușev a afirmat că Occidentul a transformat Marea Baltică într-o "arenă de război hibrid".

Donald Tusk a avertizat miercuri că, deși situația nu echivalează cu "o stare de război", este "semnificativ mai periculoasă decât toate precedentele". "Atacul a fost gândit să creeze diviziune în NATO, între cei care spun "trebuie să răspundem și să ajutăm Polonia" și cei care spun "relaxați-vă, e doar un test"", a concluzionat un oficial polonez din industria de apărare.

Fostul ministru de externe lituanian, Gabrielius Landsbergis, a comparat incursiunile cu drone cu tentativele de sabotaj pe teritoriul european din ultimul an și jumătate."Încearcă să impună o nouă realitate cum au făcut-o cu atacurile hibride, unde am acceptat practic că rușii sunt activi în țările NATO și comit sabotaje. Acum imaginați-vă același lucru cu dronele. O fac o dată, noi nu reacționăm... și apoi are loc un alt atac, poate nu în Polonia, poate în România, poate în Lituania".

