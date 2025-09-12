NATO lansează o nouă operaţiune pentru consolidarea apărării flancului estic: "Este inacceptabil!"

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunţat vineri, la Bruxelles, că Alianţa Nord-Atlantică va lansa o nouă operaţiune, denumită "Eastern Sentry" (Santinela de Est), pentru a-şi consolida apărarea pe flancul său estic, ca răspuns la incursiunea a numeroase drone ruseşti în spaţiul aerian al Poloniei.

Noua misiune "va întări şi mai mult postura Alianţei de-a lungul flancului nostru estic", a declarat Rutte, în cadrul unei conferinţe de presă comune cu generalul Alexus Grynkewich, comandantul suprem al forţelor Aliate în Europa, relatează dpa, Reuters şi AFP, conform Agerpres.

Rutte a precizat că în cadrul noii operaţiuni, care va fi lansată vineri seara, vor fi mobilizate resurse din partea mai multor aliaţi, între care Danemarca, Franţa, Regatul Unit şi Germania.

"Este nechibzuit şi inacceptabil. Nu putem permite ca drone ruseşti să intre în spaţiul aerian aliat", a declarat Rutte, anunţând operaţiunea "Eastern Sentry".

"Evaluarea noastră a incidentelor de miercuri este în curs de desfăşurare şi, indiferent dacă acţiunile Rusiei au fost deliberate sau nu, Rusia a încălcat spaţiul aerian al NATO", a mai spus Rutte.

"Indiferent dacă au fost deliberate sau nu, ele rămân periculoase şi inacceptabile", a adăugat el.

Rutte a afirmat că incidentul de miercuri "a fost cea mai mare concentrare de încălcări ale spaţiului aerian NATO", însă ceea ce s-a întâmplat nu este un incident izolat, amintind de situaţii similare în România, Estonia, Letonia şi Lituania.

La rândul său, generalul Alexus Grynkewich a declarat că NATO va apăra fiecare centimetru al teritoriului alianţei.

"Polonia şi cetăţenii din întreaga Alianţă trebuie să fie liniştiţi de reacţia noastră promptă din această săptămâna şi de anunţul de astăzi", a mai spus el.

