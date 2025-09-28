NATO se pregăteşte pentru o posibilă reducere a prezenţei forţelor militare SUA în Europa
NATO este pregătită pentru o posibilă repoziţionare globală a forţelor militare ale SUA, în sensul reducerii prezenţei acestora în Europa, a declarat preşedintele Comitetului Militar al NATO, amiralul italian Giuseppe Cavo Dragone, la finalul unei reuniuni a acestui comitet desfăşurată sâmbătă în capitala letonă Riga.
Operaţiunea "Santinela Estului" îşi propune să intensifice patrulele aeriene şi prezenţa generală de-a lungul frontierei de est, în urma incursiunilor dronelor ruseşti în spaţiul aerian polonez şi românesc şi, ulterior, a încălcării spaţiului aerian eston de către trei avioane de vânătoare ruseşti MiG-31 pe 19 septembrie, incidente pe care Cavo Dragone le-a descris drept "comportament imprudent" din partea Rusiei.
Pe de altă parte, comandantul-şef al armatei letone, generalul Kaspars Pudans, care a participat şi el la conferinţa de presă, a declarat că Letonia, la fel cum a anunţat anterior şi Estonia vecină, ar fi dispusă să găzduiască pe teritoriul său avioane ale NATO care pot fi echipate cu arme nucleare, el susţinând că o asemenea măsură ar transmite "un semnal de descurajare destul de credibil şi va fi un semnal de securitate pentru societăţilor noastre".Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰