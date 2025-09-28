NATO se pregăteşte pentru o posibilă reducere a prezenţei forţelor militare SUA în Europa

NATO este pregătită pentru o posibilă repoziţionare globală a forţelor militare ale SUA, în sensul reducerii prezenţei acestora în Europa, a declarat preşedintele Comitetului Militar al NATO, amiralul italian Giuseppe Cavo Dragone, la finalul unei reuniuni a acestui comitet desfăşurată sâmbătă în capitala letonă Riga.

Operaţiunea "Santinela Estului" îşi propune să intensifice patrulele aeriene şi prezenţa generală de-a lungul frontierei de est, în urma incursiunilor dronelor ruseşti în spaţiul aerian polonez şi românesc şi, ulterior, a încălcării spaţiului aerian eston de către trei avioane de vânătoare ruseşti MiG-31 pe 19 septembrie, incidente pe care Cavo Dragone le-a descris drept "comportament imprudent" din partea Rusiei.

Pe de altă parte, comandantul-şef al armatei letone, generalul Kaspars Pudans, care a participat şi el la conferinţa de presă, a declarat că Letonia, la fel cum a anunţat anterior şi Estonia vecină, ar fi dispusă să găzduiască pe teritoriul său avioane ale NATO care pot fi echipate cu arme nucleare, el susţinând că o asemenea măsură ar transmite "un semnal de descurajare destul de credibil şi va fi un semnal de securitate pentru societăţilor noastre".

