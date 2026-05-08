Hantavirusul pune pe jar o lume întreagă şi scoate oamenii în stradă, în Insulele Canare. Nava va ajunge în Spania, iar localnicii se tem de o nouă pandemie, mai ales că medicii au identificat un posibil caz şi la ei în ţară. În 12 state, pasagerii care ar putea fi infectaţi sunt căutaţi şi izolaţi la domiciliu. Până în prezent nu există un vaccin pentru hantavirus, însă mai mulți specialiști au început deja dezvoltarea unui ser.

Localnicii din Tenerife protestează în faţa Parlamentului. Sunt îngrijoraţi că hantavirusul va ajunge în Insulele Canare şi va declanşa o epidemie. Nava cu 146 de pasageri la bord, un adevărat focar plutitor, e aşteptătată la ţărm. Dar autoritățile dau asigurări că pasagerii de pe Hondius nu vor intra în contact cu nicio altă persoană din exterior.

"Vor ajunge într-o zonă complet izolată, se vor urca în maşini și vor ajunge într-o zonă a aeroportului care va fi complet izolată. Apoi, se vor urca în avioane și vor pleca", au declarat autoritățile locale.

Sunt căutați pasagerii din 12 state

În schimb, stârnesc îngrijorare cei 30 de oameni care au plecat de pe vasul de croazieră imediat după ce a avut loc primul deces, pe 11 aprilie. Aceștia ar putea fi deja infectați. Simptomele apar însă după şase săptămâni, aşa că singura măsură, momentan, rămâne identificarea lor şi izolarea.

Suspectă este şi o femeie din Spania, care a zburat în acelaşi avion cu un pasager care a murit recent după ce a contractat virusul. Femeia are deja simptome, a fost dusă de urgenţă la spital şi plasată în carantină.

Doi pasageri ai navei din Singapore s-au autoizolat deja, iar mai multe persoane din Statele Unite se află sub supravegherea strictă a autorităților. Un cetăţean britanic, şi el suspect că ar putea fi bolnav, a fost găsit pe insula Tristan da Cunha, din Atlantic.

"De obicei, hantavirusurile nu se transmit de la om la om. În cazul tulpinei Anzi, însă, situația este diferită, deoarece poate avea loc transmiterea de la om la om. De asemenea, acesta este unul dintre hantavirusurile care provoacă o boală gravă, cu o rată de mortalitate ridicată, cuprinsă între 30% și 50%", a declarat Dr. Chantal Rovers, epidemiologist.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii dă însă asigurări - virusului nu se va transforma într-o nouă pandemie. O însoțitoare de zbor a fost testată negativ, după ce a intrat în contact cu o femeie care a murit din cauza bolii în Johannesburg.

Deocamdată nu există un vaccin

"Să nu uităm că, în cazul cuplurilor care au fost în contact strâns, care sunt încă în contact strâns, precum și al însoțitoarei de zbor care s-a ocupat de femeia bolnavă care s-a simțit extrem de rău și a decedat la scurt timp după aceea, rezultatele testelor sunt negative. Acest lucru ar trebui să convingă aproape pe toată lumea că acesta este un virus periculos, dar numai pentru persoana infectată", a declarat un purtător de cuvânt al OMS.

Până acum, nu există vaccin împotriva hantavirusului, iar mai mulţi medici încearcă să dezvolte unul. Preşedintele Donald Trump a anunţat că mai mulţi experţi vor prezenta un raport cu privire la răspândirea bolii în următoarele zile. "Sperăm că situația este, în mare măsură, sub control. A fost vorba de navă. Și cred că mâine vom prezenta un raport complet în acest sens. Avem o mulțime de oameni remarcabili care studiază problema. Sperăm că totul va fi bine".

Centrul pentru prevenirea bolilor din Statele Unite a anunţat că focarul de hantavirus a fost clasificat la nivelul 3 de urgenţă. Americanii care se întorc în ţară vor fi monitorizaţi la vamă.

