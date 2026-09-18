Presa turcă: Navă lovită de o dronă pe canalul Bâstroe, lângă România. 2 morți și 13 răniți

O navă cargo deținută de o companie turcă, dar care naviga sub pavilionul Tanzaniei, a fost lovită de o dronă în timp ce tranzita sectorul ucrainean de pe canalul Bâstroe, în apropierea frontierei cu România, relatează presa turcă.

O dronă a lovit pe 17 septembrie 2026 nava comercială M/V Mariam M (deținută de o companie turcească și aflată sub pavilionul Tanzaniei) în canalul Bâstroe din Delta Dunării - The Maritime Voice

Nava M/V MARIAM M, deținută de o companie cu sediul în Turcia, ar fi fost atacată de o dronă în timp ce tranzita canalul Bâstroe. Conform informațiilor furnizate de turci, înainte de atac, nava se îndrepta din Latakia, Siria, către Galați.

Navă a turcilor lovită de o dronă lângă România

Presa turcă publică și imagini care ar surprinde cargoul în flăcări. Potrivit filmării, puntea de comandă a fost complet distrusă de incendiu, iar zona de cazare a echipajului a luat foc.

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Informaţii neclare despre victime şi traseul navei

Informaţiile legate de bilanţul victimelor sunt neclare. Căpitanul și pilotul portuar, care ghida nava prin canal, au murit, iar 13 persoane au fost rănite, conform turcilor

Ministerul ucrainean al Transporturilor confirmă că, pe 17 septembrie 2026, o navă civilă sub pavilionul Tanzaniei a fost lovită de o dronă, în timp ce se îndrepta spre un port ucrainaen, fără a spune care.

Kievul atribuie atacul Rusiei, dar vorbește despre un singur mort, căpitanul, și despre trei membri ai echipajului răniți. Ministerul nu precizează nici numele navei, nici avariile suferite.

Alte siteuri de ştiri ucrainene susțin însă că nava se îndrepta spre portul Reni să încarce grâu.

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Ultimele date disponibile pe platformele maritime, precum VesselFinder, arată că nava avea trecut Galați în dreptul destinației, cu o sosire estimată pentru 9 septembrie, adică în urmă cu o săptămână.

Oficialii ucraineni au transmis condoleanțe și au amintit că Rusia atacă sistematic infrastructura portuară ucraineană și navele comerciale civile.

"Astfel de atacuri prezintă riscuri suplimentare pentru echipaje, transportul maritim internațional și stabilitatea rutelor logistice din Marea Neagră. Ucraina continuă să colaboreze cu partenerii internaționali pentru a consolida protecția transportului maritim civil, a menține funcționarea rutelor logistice maritime și a preveni creșterea în continuare a amenințărilor la adresa securității în Marea Neagră", se arată în comunicatul ministerului ucrainean.

Bâstroe, rută strategică în Delta Dunării

Canalul Bâstroe are o importanță deosebită pentru Ucraina. Navele care vin dinspre Marea Neagră pot intra pe aici, spre brațul Chilia, pentru a ajunge la porturile ucrainene dunărene Izmail și, mai departe, Reni.

Potrivit Reuters și The New York Times, Kievul a rămas anul acesta fără o sursă importantă de venituri după ce rușii au intensificat atacurile cu drone asupra porturilor ucrainene de la Marea Neagră, dar și asupra celor dunărene. Atacurile au afectat în principal exporturile de produse agricole, fier și oțel.

În primele opt luni ale anului, veniturile statului ucrainean au fost cu circa 1,35 miliarde de dolari sub estimări, iar un sfert din aceste pierderi s-a acumulat doar în august.