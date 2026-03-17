Expertiză ucraineană în Orientul Mijlociu. Peste 200 de experţi ajută la combaterea atacurilor cu drone Shahed

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, marţi, la Londra, că 200 de experţi ucraineni în apărare aeriană se află în prezent în Orientul Mijlociu, ajutând la contracararea atacurilor cu drone iraniene.

"În prezent, 201 de ucraineni se află în regiunea Orientului Mijlociu şi a Golfului Persic. Alţi 34 sunt pregătiţi să fie mobilizaţi. Este vorba de experţi militari, experţi care ştiu cum să se apere şi cum să ajute la combaterea dronelor Shahed", a declarat Zelenski în faţa parlamentarilor britanici, relatează CNN şi Ukrainska Pravda, citate de News.ro.

"Echipele noastre se află deja în Emiratele Arabe Unite, Qatar şi Arabia Saudită şi se îndreaptă spre Kuweit. Colaborăm cu câteva alte ţări - acordurile au fost deja încheiate", a precizat Zelenski, citat de Ukrainska Pravda.

Drone de 50.000 dolari, contracarate de rachete de 4 milioane de dolari

Vorbind în faţa Parlamentului britanic, în cadrul celei mai recente vizite în Marea Britanie, Zelenski a spus că dronele, în special dronele de atac ieftine, au schimbat complet războiul modern.

Preşedintele ucrainean a dat un exemplu al acestei schimbări, spunând că, în timp ce fiecare dronă iraniană costă aproximativ 50.000 de dolari, SUA şi aliaţii săi folosesc în prezent rachete în valoare de aproximativ 4 milioane de dolari pentru a le doborî.

Ucraina s-a confruntat în mod regulat cu atacuri combinate cu drone şi rachete după ce Rusia şi-a intensificat producţia de drone Shahed, proiectate de iranieni, la începutul anului trecut.

Expertiza ucraineană, mai importantă ca niciodată

Confruntându-se cu o penurie de sisteme tradiţionale de apărare aeriană furnizate de Occident, Kievul a fost nevoit să improvizeze şi a dezvoltat un sistem de apărare pe mai multe niveluri, care include instrumente de război electronic, elicoptere şi avioane de transport reconfigurate care vânează dronele din aer, precum şi trupe la sol care le doboară cu mitraliere grele şi rachete sol-aer.

Zelenski s-a oferit să împărtăşească ceea ce a dezvoltat Ucraina, afirmând că ţara este capabilă să producă aproximativ 2.000 de drone de interceptare pe zi. El a spus că Kievul ar putea furniza aproximativ jumătate din această cantitate aliaţilor săi. Pe 10 martie, Zelenski anunţa că experţii ucraineni în domeniul securităţii şi al contracarării UAV-urilor au plecat în Qatar, Emiratele Arabe Unite şi Arabia Saudită

