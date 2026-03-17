O poveste care a şocat Statele Unite are parte de un verdict clar: crimă! O văduvă în vârstă de 35 de ani, mamă a trei băieţi şi autoarea unei cărţi despre modul în care copiii fac faţă doliului, a fost găsită vinovată. Anchetatorii au descoperit că femeia şi-a otrăvit partenerul pentru că avea o aventură, era îngropată în datorii şi spera că în felul acesta se va elibera de căsătoria care nu o mai mulţumea. Şocant este faptul că a profitat de suferinţa propriilor fii pentru a scrie o carte... procurorii americani au pus însă cap la cap toate informaţiile şi au arestat-o la un an după crimă. Acum riscă închisoarea pe viaţă.

Noi, juriul, constatăm în unanimitate că inculpata, Kouri Richins, este vinovată de omor deosebit de grav.

Este doar unul dintre cele cinci capete de acuzare într-un caz care a făcut înconjurul internetului şi ar putea deveni subiect de film. Kouri Richins în vârstă acum de 35 de ani a fost găsită vinovată pentru că şi-a ucis soţul, pentru fraudă şi fals.

"Kouri Richins l-a ucis pe Eric pentru banii lui și pentru a avea un nou început în viață", a declarat Bradley Bloodworth, procuror șef al comitatului Summit.

Articolul continuă după reclamă

Povestea care a şocat lumea

Nimeni nu ar fi bănuit, la prima vedere, că Eric şi Koury nu sunt cuplul perfect. Imediat după moartea bărbatului, văduva îndurerată a scris o carte. Creată ca să-şi ajute cei trei fii să treacă peste dispariţia tatălui lor, aceasta spunea povestea unui băieţel ce-şi pierduse şi el părintele. În spatele istoriei înduioşătoare, stătea însă un adevăr cumplit.

"Eric este profund iubit și ne este dor de el în fiecare zi", a declarat Amy Richins, sora lui Eric Richins.

Pentru că semnase un contract prenupţial şi în cazul unui divorţ ar fi pierdut şi banii, posibil şi custodia copiilor, Koury plănuise moartea soţului în detaliu, cu luni înainte. Moartea acestuia nu doar că o îmbogăţea, îi oferea şansa să-şi trăiască liberă relaţia extraconjugală.

"În ziua în care Eric a murit, Kouri Richins datora peste 4,5 milioane de dolari către peste 20 de creditori diferiți", a declarat Bradley Bloodworth, procuror șef al comitatului Summit.

Prima tentativă de crimă, spun anchetatorii, ar fi avut loc chiar de Ziua îndrăgostiţilor în 2022. Atunci Koury ar fi pus în mâncarea soţului sedative puternice. Cum acesta a supravieţuit, a doua încercare a avut loc o lună mai târziu şi a dus la moartea bărbatului. Medicii legişti au găsit în corp de cinci ori mai mult fentanil decât doza letală. Un an mai târziu, văduva lui a fost arestată chiar în timp ce-şi promova cartea.

"Sunt foarte fericită că am obținut dreptate pentru fratele meu", a declarat Amy Richins, sora lui Eric Richins.

Pedeapsa pe care Koury o va primi va fi decisă pe 13 mai, ziua în care Eric ar fi împlinit 44 de ani.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă este teamă după ce Iran a amenințat România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰