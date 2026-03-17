Preţul petrolului Brent a urcat la 103 dolari pe baril, după ce Trump a ameninţat cu ieşirea SUA din NATO

Preţurile petrolului au crescut, marţi, cu 2%. Cel al petrolului Brent a depăşit pragul de 103 dolari pe baril, în contextul îndoielilor tot mai mari că SUA vor reuşi să formeze o coaliţie eficientă pentru protejarea petrolierelor în Strâmtoarea Ormuz, scrie News.ro.

Cotaţia Brent, reperul internaţional, a urcat cu aproximativ 2,7%, până la 102,9 dolari pe baril, în timp ce ţiţeiul american WTI s-a apreciat cu 2,14%, la 95,50 dolari pe baril.

Creşterea vine după ce preşedintele Donald Trump a declarat că aliaţii din NATO nu sunt dispuşi să participe la eforturile militare ale SUA în conflictul cu Iranul. Deşi Washingtonul a făcut apel la sprijin pentru securizarea transporturilor maritime, implicarea internaţională rămâne limitată.

Între timp, traficul prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul global de petrol, a scăzut semnificativ în urma atacurilor iraniene, generând una dintre cele mai mari perturbări ale aprovizionării din istorie.

"Amploarea perturbării livrărilor de petrol face dificilă identificarea unei soluţii adecvate pentru piaţă", a declarat Warren Patterson, responsabil de strategia pentru materii prime la ING.

Acesta a subliniat că, deşi administraţia americană a avansat idei precum garanţii de asigurare sau escortarea navală a navelor comerciale, niciuna dintre aceste măsuri nu a fost implementată până în prezent.

Ce riscuri ar implica escortarea petrolierelor

Mai mult, escortarea petrolierelor ar putea expune navele militare la atacuri, motiv pentru care SUA ar putea amâna o astfel de decizie până când capacitatea Iranului de a lovi ţinte maritime va fi diminuată.

Strâmtoarea Ormuz, situată între Oman şi Iran, este un punct strategic esenţial pentru comerţul global cu petrol. Aproximativ 13 milioane de barili pe zi au tranzitat această rută în 2025, reprezentând circa 31% din totalul transporturilor maritime de ţiţei, potrivit datelor companiei de analiză Kpler.

Daniela Ciucă

