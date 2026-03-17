Un prim caz de meningită meningococică a fost confirmat în Franța, după ce un student care frecventase campusul Universității din Kent a fost diagnosticat la întoarcerea din Regatul Unit. Confirmarea ridică nivelul de alertă la nivel european, în contextul în care autoritățile britanice vorbesc deja despre o epidemie "fără precedent", cu transmitere rapidă în rândul tinerilor, relatează publicaţia franceză La Dépêche.

Primul caz de meningită confirmat în Franţa, după focarul din Marea Britanie care a provocat deja două decese - Sursa: Profimedia

Focarul a fost identificat în regiunea Canterbury, unde, în doar câteva zile, au fost înregistrate cincisprezece cazuri grave de meningită, toate necesitând spitalizare. Două dintre acestea s-au soldat cu decese, inclusiv cel al unei tinere de 18 ani, ceea ce a amplificat îngrijorarea în rândul autorităților sanitare și al populației.

Doi tineri au murit la o universitate britanică unde învaţă şi români

Ancheta epidemiologică a dus rapid la identificarea unui posibil punct de răspândire: clubul de noapte Club Chemistry din Canterbury. Potrivit datelor oficiale, majoritatea persoanelor infectate au fost prezente aici între 5 și 7 martie, perioadă în care aproximativ 2.000 de tineri au trecut pragul localului. Autoritățile le solicită tuturor celor care au fost acolo să urmeze de urgență tratament preventiv cu antibiotice.

Situația este cu atât mai gravă cu cât o parte dintre cazuri sunt asociate cu meningococul de grup B, o formă rară, dar extrem de agresivă. Boala poate evolua rapid și poate deveni fatală chiar și în cazul unei intervenții medicale prompte, subliniind caracterul critic al focarului.

700 de doze de antibiotice, administrate persoanelor considerate expuse

În fața escaladării infecţiei, ministrul britanic al Sănătății, Wes Streeting, a declarat în Parlament că serviciile medicale au intervenit "cât mai rapid și mai amănunțit posibil". Aproximativ 700 de doze de antibiotice au fost deja administrate persoanelor considerate expuse, iar un program de vaccinare țintită a fost lansat pentru studenții de la Universitatea din Kent.

Extinderea cazurilor dincolo de granițele britanice, odată cu confirmarea pacientului din Franța, arată cât de ușor poate circula această infecție într-un context de mobilitate crescută. Specialiștii avertizează că meningita bacteriană rămâne o urgență medicală majoră, iar recunoașterea rapidă a simptomelor și intervenția imediată pot face diferența între viaţă şi moarte.

