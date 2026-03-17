Ministrul Sănătății anunță creșterea bugetului pentru pacienții critici din ATI, la 475 de milioane de lei în 2026, față de 350 de milioane anul trecut, prin Programul Național de Acțiuni Prioritare.

Crește finanțarea de la bugetul de stat pentru pacienții critici din ATI. Anunțul ministrului Sănătății - Sursa: Facebook/ Alexandru Rogobete

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, marţi seară, creşterea alocării bugetare pentru Programul Naţional de Acţiuni Prioritare, care susţine direct pacienţii critici internaţi în secţiile de ATI.

"Sunt zone în sistemul de sănătate unde fiecare minut face diferenţa între viaţă şi moarte. Acolo unde ajung pacienţii cei mai critici, presiunea nu este teoretică. Este zilnică, continuă şi reală. Finanţarea acestor zone nu este opţională. Este o responsabilitate directă", a scris, marţi seară, pe Facebook, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Potrivit acestuia, bugetul pentru Programul Naţional de Acţiuni Prioritare, prin care Ministerul Sănătăţii susţine direct pacienţii critici internaţi în secţiile de ATI, pacienţii cu AVC, infarct miocardic acut, neonatologia, pacienţii cu arsuri grave, politrauma sau noile programe de chirurgie roboticǎ, creşte de la 350 de milioane de lei în 2025 la 475 de milioane de lei în 2026.

"Este o creştere de 125 de milioane de lei. Peste 35%. Cel mai mare buget alocat acestor programe în ultimii 10 ani. Această creştere înseamnă, concret, resurse suplimentare pentru spitalele care duc cea mai mare presiune. Înseamnă echipe medicale mai bine susţinute, acces mai rapid la tratamente salvatoare şi capacitatea de a interveni atunci când fiecare minut contează", a mai transmis ministrul.

Acesta anunţă că au fost incluse şi programe noi, precum chirurgia robotică şi se consolidează structurile existente acolo unde impactul este direct asupra vieţii oamenilor.

"Nu spun că este suficient. Sistemul are nevoie în continuare de investiţii, de organizare şi de schimbare de mentalitate. Dar direcţia este una clară şi consecventă", a mai afirmat Rogobete.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, luni seară, că bugetul instituţiei a fost avizat de către comisiile de specialitate ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, fiind un buget mai mare decât execuţia din anul precedent. Cu toate acestea, Rogobete a precizat că, pentru programele naţionale de sănătate şi programele de screening, va fi necesară o suplimentare a fondurilor, aşteptându-se la o rectificare pe durata anului.

Denisa Vladislav Like

Întrebarea zilei Vă este teamă după ce Iran a amenințat România? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰