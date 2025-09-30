Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit după aproape 20 de ani

După aproape 20 de ani împreună, Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărţit. Cei doi erau căsătoriți din 2006.

de Redactia Observator

la 30.09.2025 , 07:20
Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit după aproape 20 de ani Nicole Kidman şi Keith Urban pe covorul roșu - Profimedia

Nicole Kidman şi Keith Urban au doi copii, Sunday Rose, în vârstă de 17 ani, şi Faith Margaret, în vârstă de 14 ani. Actriţa câştigătoare a unui Oscar şi cântăreţul de muzică country, câştigător a patru premii Grammy, sunt căsătoriţi din iunie 2006.

TMZ a fost primul care a raportat ştirea şi a citat surse care au spus că cei doi trăiesc separaţi încă din vară şi că Kidman nu doreşte despărţirea. Sursa BBC a confirmat acest raport, scrie News.

Și-au spus adio după aproape 20 de ani

Articolul continuă după reclamă

Motivul despărţirii lor nu este clar. Kidman şi Urban, care amândoi au crescut în Australia, au trecut prin suişuri şi coborâşuri de-a lungul celor aproape două decenii împreună. Au experimentat momente de vârf, cu ambii actori câştigând premii şi fiind nominalizaţi pentru onoruri de top în industriile lor respective.

De-a lungul anilor, s-au susţinut şi încurajat reciproc, apărând frecvent împreună la gale de premiere şi la premierile de la Hollywood pentru celălalt.

La câteva luni după căsătoria lor, Urban s-a internat într-un centru de reabilitare pentru dependenţa de droguri şi alcool. Atât el, cât şi Kidman, au declarat că luptele sale cu dependenţa au făcut legătura lor mai puternică.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

nicole kidman keith urban despartire
Înapoi la Homepage
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul
&#8220;Te faci că nu mă cunoşti?&#8221; Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Cine este cel care îi vandalizează Palatul lui Gigi Becali. Ce s-a întâmplat când cei doi s-au întâlnit: “M-am dus în fața lui!”
Cine este cel care îi vandalizează Palatul lui Gigi Becali. Ce s-a întâmplat când cei doi s-au întâlnit: “M-am dus în fața lui!”
Bărbatul din Iași care și-a omorât în bătaie soția bolnavă de cancer, apoi a fugit din țară cu amanta, a fost prins în Austria
Bărbatul din Iași care și-a omorât în bătaie soția bolnavă de cancer, apoi a fugit din țară cu amanta, a fost prins în Austria
Comentarii


Întrebarea zilei
Luați anunțurile de pe internet ca reper pentru prețul real al unei proprietăți?
Observator » Ştiri externe » Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit după aproape 20 de ani