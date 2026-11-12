Liderii mondiali reuniți la Conferința ONU privind Schimbările Climatice (COP31), organizată în Antalya, Turcia, au fost criticați de activista Greta Thunberg, care le reproșează că au ignorat persoanele afectate de criza climatică, în condițiile în care efectele acestui fenomen sunt tot mai grave, relatează DPA, potrivit Agerpres.

"Nimeni nu vine să ne salveze". Mesajul Gretei Thunberg pentru liderii reuniți la summitul COP31 - Profimedia

"Planeta noastră nu moare, ci este ucisă, şi ştim de către cine", a declarat activista suedeză pentru climă în cadrul unei conferinţe de presă, pe care a susţinut-o joi.

"Este ucisă chiar de către aceiaşi oameni despre care se crede adeseori că ne vor veni în ajutor. Nimeni nu vine să ne salveze", a adăugat ea.

Având în vedere ameninţările la adresa drepturilor omului din partea statelor şi a altor instituţii, tânăra suedeză, în vârstă de 23 de ani, a declarat că "este datoria noastră să luăm atitudine, să ne comportăm ca nişte persoane adulte şi să luptăm pentru drepturile omului ale tuturor".

Articolul continuă după reclamă

Greta Thunberg, fondatoarea mişcării de protest "Fridays for Future", a evitat summiturile climatice în ultimii ani, exprimându-şi frustrarea faţă de lipsa de progrese înregistrate în combaterea crizei climatice.

Ea a devenit celebră după ce a părăsit prematur conferinţa ONU din 2021, de la Glasgow, catalogând promisiunile liderilor mondiali privind mediul înconjurător drept "bla, bla, bla" şi refuzând apoi să mai păşească în incinta spaţiului în care se desfăşura conferinţa.

Joi, în Turcia, ea a luat cuvântul alături de alţi activişti, printre care activista Rikki Dank, din poporul indigen Wakaya din Australia.

Rikki Dank a declarat că teritoriul comunităţii sale este distrus şi otrăvit prin fracturarea hidraulică ce vizează extracţia de petrol. Criticându-l pe prim-ministrul Australiei, Anthony Albanese, ea a spus: "Premierul nostru trebuie să înceteze să mai vorbească şi să înceapă să asculte atunci când noi spunem 'nu' fracturării hidraulice pe pământurile noastre, trebuie să înceteze să mai vorbească şi să înceapă să asculte atunci când noi spunem 'nu' otrăvirii apei şi a locurilor noastre sacre".

Australia, care organizează în comun cu Turcia conferinţa COP31, se situează la coada clasamentului în noul "Indice de Acţiune Climatică" realizat de organizaţia Germanwatch, primind calificativul "foarte slab". Australia nu dispune de un plan naţional pentru eliminarea treptată a combustibililor fosili şi continuă autorizeze noi proiecte de exploatare a cărbunelui şi a gazelor naturale.