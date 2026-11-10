"Nimic nu va mai fi la fel". Val de omagii pentru sora atacatorului din Cracovia. Magdalena avea 21 de ani

Au apărut primele fotografii cu sora atacatorului polonez care a ucis opt persoane, inclusiv membri ai propriei familii. Magdalena Oksinski, în vârstă de 21 de ani, a fost împuşcată de două ori în cap de atacator, care şi-a ucis atât părinţii, cât şi cele două pisici ale familiei, înainte să ucidă şase persoane în centrul Cracoviei.

Michal Oksinski, în vârstă de 24 de ani, și-a încărcat mașina cu peste 500 de cartușe, după care a deschis focul la întâmplare, ucigând șase persoane, printre care și un cetățean britanic. Alte 15 persoane au fost rănite înainte ca polițiștii care au intervenit să îl împuște pe Oksinski.

Surse guvernamentale au sugerat anterior că atacatorul ar fi fost motivat de o "ideologie de extremă dreapta", însă anchetatorii au părut să se distanțeze luni de această ipoteză.

Anchetatorii nu au stabilit încă motivul crimei, iar investigația urmează să clarifice circumstanțele atacului. Purtătorul de cuvânt al guvernului, Adam Szłapka, a declarat: "Până când situația va fi pe deplin clarificată, este mai bine să ne abținem de la comentarii, chiar dacă există unele indicii preliminare".

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Cine era Magdalena Oksinski

Sora atacatorului, Magdalena, studentă la Academia de Arte Frumoase din Cracovia, se numără printre primele două victime ale căror fotografii au fost făcute publice după tragedie. Vecinii au descris-o drept o "fată foarte talentată", care a fost întotdeauna o "elevă bună și o pictoriță minunată", scrie The Sun.

Unul dintre profesorii săi universitari, Andrzej Bednarczyk, i-a adus un omagiu tinerei studente, declarând cu tristețe: "Nimic nu va mai fi la fel".

Un centru de activități extracurriculare pe care îl frecventa a descris-o drept "o artistă excepțional de talentată" și "o persoană sensibilă, muncitoare, modestă și caldă".

Identitățile părinților săi nu au fost încă confirmate, însă presa poloneză a relatat că tatăl ei se numea Janusz și avea 53 de ani, iar mama sa, Renata, avea 52 de ani.

O pictoriţă, mamă a patru copii, printre victime

Pictorița Izabela Woźna, în vârstă de 53 de ani, mamă a patru copii, a fost o altă victimă ucisă de Oksinski. Aceasta tocmai inaugurase o nouă expoziție de artă în Cracovia și participa frecvent la evenimente culturale locale.

Jacek Gursz, primarul orașului Chodzież, a declarat că femeia s-a aflat "în locul nepotrivit, la momentul nepotrivit" și a transmis condoleanțe familiei pentru "durerea de neimaginat" prin care trece. El a declarat pentru publicația poloneză TVN24 că Izabela îi molipsea pe toți cu optimismul și bunătatea sa.

Printre persoanele decedate se numără și un cetățean britanic de 32 de ani, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, informație confirmată de consulatul Regatului Unit din Polonia.

Primele cuvinte ale unuia dintre poliţiştii care l-au oprit pe atacator

Oksinski a murit luni dimineață la spital, unde fusese transportat în stare critică după ce a fost împușcat de polițiști.

Cei doi polițiști care l-au oprit, Artur Morański și Jakub "Kuba" Kulik, se află în continuare internați în spital. Ambii sunt conștienți, iar Morański a ieșit din comă duminică după-amiază. Primarul orașului Muszyna, Jan Golba, a dezvăluit că primele sale cuvinte după ce s-a trezit au fost: "Kuba este în viață?".

Mii de oameni au participat luni seară la un marș al tăcerii pe străzile din Cracovia, pentru a aduce un omagiu victimelor masacrului.