Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Sediul televiziunii publice din Teheran, distrus de bombardamente ale Israelului

Israelul a bombardat și distrus, luni noapte, sediul postului public de televiziune din Teheran, folosit de Garda Revoluționară Iraniană pentru propagandă și activități militare.

de Simona Moloiu

la 03.03.2026 , 07:53
Sediul televiziunii publice din Teheran, distrus de bombardamente ale Israelului Sediul televiziunii publice din Teheran, distrus de bombardamente ale Israelului - Profimedia

Armata israeliană a declarat, în noaptea de luni spre marți, că a "lovit și distrus" sediul postului public de radio și televiziune din Iran (IRIB), continuând seria de atacuri aeriene asupra republicii islamice, conform The Times of Israel.

"Cu puțin timp în urmă, forțele aeriene israeliene au lovit și distrus centrul de comunicații al regimului terorist iranian" din Teheran, a transmis armata israeliană (IDF) într-un comunicat de presă, însoțit de o imagine infografică a clădirii, referindu-se la IRIB.

"Activitățile care se desfășurau în complex erau conduse și coordonate de Garda Revoluționară Iraniană. De-a lungul anilor, Autoritatea Iraniană de Radiodifuziune a cerut distrugerea statului Israel și utilizarea armelor nucleare", a adăugat IDF.

Articolul continuă după reclamă

Bombardamentul a fost precedat de un avertisment pentru evacuarea civililor din zona respectivă, situată în nordul Teheranului, unde se află sediul IRIB. Clădirea fusese deja vizată de Israel în timpul conflictului din iunie 2025.

Avioanele de vânătoare ale Forțelor Aeriene Israeliene au aruncat "zeci de bombe" asupra complexului, "distrugându-l", potrivit IDF.

Armata israeliană a anunțat că "centrul de comunicații al regimului terorist iranian" era folosit pentru "a promova activități militare sub pretextul activităților și bunurilor civile, pe lângă activitățile de propagandă care emanau din centrul de comunicații".

IDF a mai precizat că toate activitățile desfășurate în cadrul complexului erau coordonate de Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC).

Simona Moloiu Like
israel iran televiziune teheran garda revolutionara razboi iran
Înapoi la Homepage
Dezastru pentru fostul parlamentar european! A pierdut 1.350.000 de dolari în câteva ore
Dezastru pentru fostul parlamentar european! A pierdut 1.350.000 de dolari în câteva ore
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Celebra interpretă de muzică de petrecere are un trup de zeiță
Cum arată Diana Matei în costum de baie la 44 de ani. Celebra interpretă de muzică de petrecere are un trup de zeiță
Gigi Becali „este cel mai bun din România! Nu are egal”. Anunțul neașteptat făcut despre milionarul de la FCSB
Gigi Becali „este cel mai bun din România! Nu are egal”. Anunțul neașteptat făcut despre milionarul de la FCSB
Armata SUA a ridicat nivelul de alertă de la Baza Deveselu la nivelul „BRAVO” din cauza războiului cu Iranul
Armata SUA a ridicat nivelul de alertă de la Baza Deveselu la nivelul „BRAVO” din cauza războiului cu Iranul
Dorian Popa, la un pas de moarte în Japonia! Influencerul a trecut prin clipe cumplite
Dorian Popa, la un pas de moarte în Japonia! Influencerul a trecut prin clipe cumplite
Comentarii


Întrebarea zilei
Aveţi cunoştinţe blocate în zonele afectate de război?
Observator » Ştiri externe » Sediul televiziunii publice din Teheran, distrus de bombardamente ale Israelului