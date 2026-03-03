Israelul a bombardat și distrus, luni noapte, sediul postului public de televiziune din Teheran, folosit de Garda Revoluționară Iraniană pentru propagandă și activități militare.

Sediul televiziunii publice din Teheran, distrus de bombardamente ale Israelului - Profimedia

Armata israeliană a declarat, în noaptea de luni spre marți, că a "lovit și distrus" sediul postului public de radio și televiziune din Iran (IRIB), continuând seria de atacuri aeriene asupra republicii islamice, conform The Times of Israel.

"Cu puțin timp în urmă, forțele aeriene israeliene au lovit și distrus centrul de comunicații al regimului terorist iranian" din Teheran, a transmis armata israeliană (IDF) într-un comunicat de presă, însoțit de o imagine infografică a clădirii, referindu-se la IRIB.

"Activitățile care se desfășurau în complex erau conduse și coordonate de Garda Revoluționară Iraniană. De-a lungul anilor, Autoritatea Iraniană de Radiodifuziune a cerut distrugerea statului Israel și utilizarea armelor nucleare", a adăugat IDF.

Articolul continuă după reclamă

Bombardamentul a fost precedat de un avertisment pentru evacuarea civililor din zona respectivă, situată în nordul Teheranului, unde se află sediul IRIB. Clădirea fusese deja vizată de Israel în timpul conflictului din iunie 2025.

Avioanele de vânătoare ale Forțelor Aeriene Israeliene au aruncat "zeci de bombe" asupra complexului, "distrugându-l", potrivit IDF.

Armata israeliană a anunțat că "centrul de comunicații al regimului terorist iranian" era folosit pentru "a promova activități militare sub pretextul activităților și bunurilor civile, pe lângă activitățile de propagandă care emanau din centrul de comunicații".

IDF a mai precizat că toate activitățile desfășurate în cadrul complexului erau coordonate de Garda Revoluționară Islamică din Iran (IRGC).

Simona Moloiu Like

Întrebarea zilei Aveţi cunoştinţe blocate în zonele afectate de război?

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰