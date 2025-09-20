Noapte de coşmar în Ucraina: 2 morţi şi 27 de răniţi după un nou atac rusesc. Polonia a ridicat avioane NATO

Rusia a lansat în noaptea de vineri spre sâmbătă un atac de proporții cu rachete și drone asupra mai multor orașe ucrainene. Cel puțin două persoane și-au pierdut viața, iar alte 27 au fost rănite. În timpul bombardamentelor, Polonia a ridicat avioane NATO pentru a-și proteja spațiul aerian.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au raportat că apărătorii au reușit să doboare 552 de drone, două rachete balistice și 29 de rachete de croazieră. În total, Rusia ar fi lansat 579 de drone, opt rachete balistice și 32 de rachete de croazieră. Lovituri directe au fost raportate în cel puțin 10 localități, potrivit The Kyiv Independent.

Alertele aeriene s-au declanșat în toate regiunile țării în jurul orei 5:45 și au fost ridicate aproape de ora 7:00.

"Regiunea Dnipropetrovsk a fost din nou ţinta unui atac masiv", a declarat Serghei Lissak, şeful administraţiei militare regionale, pe Telegram, referindu-se la clădiri ale unor

"Conform datelor preliminare, o persoană a decedat în urma actelor de terorism ale inamicului (...) Alte treisprezece persoane au fost rănite", a precizat el.

Victime și distrugeri în mai multe regiuni

În regiunea Dnipropetrovsk, guvernatorul Serhii Lysak a anunțat un mort și 26 de răniți. Paisprezece dintre aceștia au fost internați, inclusiv un bărbat de 55 de ani cu arsuri pe 70% din suprafața corpului. În Dnipro au fost avariate blocuri, locuințe și garaje, iar incendii au fost raportate și în Pavlohrad și Nikopol.

În regiunea Hmelnițki, guvernatorul Serhii Tiurin a precizat că trupul unui bărbat de 50 de ani a fost găsit într-o locuință cuprinsă de flăcări, iar alte două persoane au fost rănite.

În regiunea Kiev, administrația militară a confirmat lovituri în comunitățile Bucea, Boryspil și Obuhiv. O casă, 10 garaje și cinci autoturisme au fost avariate.

La Mykolaiv, primarul Oleksandr Senkevych a raportat distrugeri într-o zonă rezidențială, dar fără victime. În regiunea Liov, guvernatorul Maxim Kozytsky a anunțat că două rachete de croazieră au fost doborâte, fără pagube sau victime.

Polonia și Estonia, amenințate de Rusia

În timpul atacului asupra Ucrainei, Forțele Aeriene ale Poloniei au ridicat avioane de luptă NATO pentru a proteja spațiul aerian.

Incidentul are loc la mai puțin de două săptămâni după ce drone rusești au încălcat spațiul aerian polonez, obligând armata să le doboare – prima astfel de situație de la începutul invaziei pe scară largă.

Pe 19 septembrie, Rusia a violat din nou spațiul aerian al NATO, de această dată în zona Golfului Finlandei, pe teritoriul Estoniei. Premierul estonian Kristen Michal a anunțat că Tallinn solicită consultări în baza Articolului 4 al NATO, care permite statelor membre să ceară discuții de urgență dacă securitatea lor este amenințată.

