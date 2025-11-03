Apar noi detalii şi imagini înfricoşătoare de atacul sângeros petrecut într-un tren, în Marea Britanie. Un taximetrist român a asistat la momentul în care poliţia l-a pus la pământ şi l-a arestat pe agresor. În momentul de faţă, există un singur suspect, un bărbat de 32 de ani, cetăţean britanic de culoare. 11 pasageri au fost înjunghiaţi în atac.

Imaginile, filmate de taximetristul român au surprins exact momentul în care poliţiştii britanici îl imobilizează şi arestează pe agresor. Viorel îşi aştepta clienţii atunci când a avut loc atacul.

"Poliţiştii înarmaţi au început să alerge spre maşina mea. Când m-am uitat în dreapta pe geam am văzut un bărbat cu un cuţit. Ţinea cuţitul drept şi le-a cerut poliţiştilor să îl omoare. A repetat de vreo trei-patru ori: Omorâţi-mă, omorâţi-mă, omorâţi-mă. Evident, poliţia a folosit un dispozitiv cu electroşocuri ca să-l pună la pământ şi l-au arestat", a declarat Viorel.

Între timp, au apărut noi imagini, surprinse la scurt timp după ce mecanicul de locomotivă a deviat de la traseu şi a oprit în oraşul Huntingdon. Pasagerii ţipă şi aleargă disperaţi pe peron, ca să îşi salveze viaţa. În urma lor, agresorul, înamat cu un cuţit, înaintează hotărât. Secunde mai târziu, sare un gard şi traversează o parcare.

Amira e studentă şi s-a aflat în trenul groazei. Mergea la Londra să se vadă cu prietena ei. "A fost îngrozitor, pentru că habar nu aveam unde se afla (n.r atacatorul). Toată lumea fugea. Un tip de lângă mine îşi ţinea braţul plin de sânge şi mi-a spus că fusese înjunghiat". Atacul sângeros a scos la iveală şi adevăraţi eroi. Un bărbat s-a aruncat în faţa agresorului înarmat ca să apere o fată. S-a ales cu o rană la cap.

Atacul a avut loc pe ruta Londra - Doncaster. "Am fost scoşi din gară, de pe peron. Erau mai multe persoane care fuseseră înjunghiate care coborau din tren, dar suspectul coborâse şi el. Deci, în timp ce nouă ni se spunea să ieşim din gară, suspectul fugea şi el", spune un martor.

Doi indivizi au fost prinşi la doar 8 minute de la primul apel de urgenţă. În momentul de faţă, mai există un singur suspect, un bărbat de 32 de ani, cetăţean britanic de culoare. Unul dintre agresori avea asupra lui un cuţit.

Autorităţile spun că intervenţia a fost atât de rapidă pentru că forţele de ordine s-au antrenat special pentru acest scenariu chiar cu o săptămână în urmă. 11 persoane au fost transportate la spital. Cinci au fost externate, iar una se află în stare critică. De la Londra, premierul Keir Starmer a catalogat atacul drept un incident îngrijorător. Încă nu se ştiu motivele, dar autorităţile spun că nu au indicii că a fost un atentat terorist.

