Anchetatorii francezi nu au reuşit să dea de urma bijuteriilor furate din Muzeul Luvru. Dar imagini din timpul jafului au fost puse la dispoziţia publicului. Filmările au fost preluate de pe camerele de supraveghere din interiorul muzeului şi difuzate de două posturi de televiziune.

Noi imagini cu jaful de la Luvru. Hoții lovesc în 4 minute de faţă cu agenţii "înarmaţi" cu o paletă de ghidaj

Doi dintre autorii spargerii pot fi văzuţi în plină acţiune. Unul este îmbrăcat în negru şi poartă o cască de motociclist iar celălalt îşi protejează faţa cu o cagulă neagră şi este îmbrăcat cu o vestă reflectorizantă.

Unul dintre cei doi bărbați, înarmat cu un polizor unghiular, taie vitrina unde se afla conține tiara împărătesei Eugenie, pe care reușește să o ia după ce lovește sticla cu pumnul. În total hoţii au sustras 8 bijuterii, în valoare de 88 de milioane de euro.

Întreaga operaţiune a durat mai puţin de 4 minute, martori fiind câţiva agenţi neajutoraţi, dintre care unul cu o prăjină în mână, descumpănit, conform imaginilor de la France Télévisions. Hoţii au furat opt bijuterii din Coroana Franţei. Prada, estimată la 88 de milioane de euro, rămâne de negăsit.

"Cu o diferenţă de 30 de secunde, agenţii (companiei private de securitate, n.r.) Securitas sau poliţiştii ar fi putut împiedica fuga hoţilor", a declarat la jumătatea lui decembrie Noël Corbin, directorul Inspecţiei Generale pentru Afaceri Culturale, în faţa Comisiei pentru Cultură a Senatului, camera superioară a Parlamentului francez.

