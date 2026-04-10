Motor de barcă de 25.000 de lei, căutat în Norvegia, a fost găsit pe ambarcaţiunea unui român, la Tulcea

Un motor de barcă, în valoare de 25.000 de lei și căutat de autoritățile din Norvegia, a fost descoperit de polițiștii de frontieră din Tulcea, în urma unui control efectuat împreună cu ofițeri Europol. Proprietarul ambarcațiunii susține că nu știa că bunul este urmărit, însă pe numele său a fost deschis dosar penal pentru tăinuire.

Motor de barcă căutat în Norvegia, găsit la Tulcea - Poliţia de Frontieră

"În data de 09.04.2026, poliţiştii de frontieră din cadrul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Tulcea şi Sectorului Poliţiei de Frontieră Tulcea, împreună cu ofiţeri Europol, au efectuat o acţiune specifică în zona de responsabilitate, pe linia identificării de ambarcaţiuni şi motoare furate. Astfel, pe raza localităţii Tulcea, poliţiştii de frontieră au verificat o ambarcaţiune care aparţinea unui cetăţean român, iar, în urma verificărilor, au constatat că aceasta este propulsată de un motor semnalat în bazele de date ca fiind bun căutat în vederea confiscării de către autorităţile norvegiene", informează vineri Poliţia de Frontieră.

Bărbatul a precizat că nu avea cunoştinţă despre situaţia juridică a motorului şi despre faptul că acesta se află în atenţia autorităţilor.

În cauză, a fost deschis dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de tăinuire, iar motorul, în valoare de 25.000 de lei, a fost ridicat până la finalizarea cercetărilor.

