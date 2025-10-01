Autoritățile norvegiene nu au stabilit până acum dacă dronele detectate recent are legătură cu actori statali

Autoritățile norvegiene nu au stabilit până acum dacă prezența dronelor detectate recent are legătură cu actori statali. Incidentul vine după mai multe alerte similare în Danemarca și Polonia, unde Rusia a fost acuzată de provocări.

Autorităţile din Norvegia, ţară membră a NATO, nu au stabilit până acum existenţa unei legături între prezenţa recentă a unor drone în spaţiul aerian al ţării şi actori statali, relatează miercuri DPA, citat de Agerpres.

Un reprezentant de rang înalt al Serviciului de Informaţii Norvegian (PST) a declarat miercuri pentru agenţia de presă NTB că, până acum, nu există confirmarea unei legături cu observaţii similare în alte ţări.

De la începutul săptămânii trecute, au existat alerte repetate privind prezenţa dronelor în Danemarca, de asemenea stat membru al NATO. Capitala daneză, Copenhaga, găzduieşte miercuri şi joi o reuniune informală a liderilor ţărilor Uniunii Europene şi un summit al Comunităţii Politice Europene.

Drone misterioase și suspiciuni asupra Rusiei

Prezenţa misterioasă a dronelor în Danemarca şi Norvegia din 22 septembrie a condus la închiderea mai multor aeroporturi, Copenhaga sugerând o posibilă implicare a Rusiei.

Moscova a declarat însă că nu are niciun amestec în aceste incidente.

Rusia a mai fost acuzată că s-a aflat la originea unei intruziuni de drone în spaţiul aerian polonez, pe 10 septembrie, un incident care a provocat o mobilizare de avioane de vânătoare ale NATO.

Pe 19 septembrie, trei avioane militare ruse au intrat pentru 12 minute în spaţiul aerian al Estoniei, declanşând proteste ale NATO şi Uniunii Europene contra unei noi "provocări" din partea Moscovei.

