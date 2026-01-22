Nou accident feroviar în Spania, un tren a lovit o macara. Mai mulţe persoane au fost rănite

Mai multe persoane au fost rănite joi, după ce un tren a lovit o macara la Cartagena, în sud-estul Spaniei, declară compania naţională feroviară spaniolă Renfe AFP.

Accidentul a avut loc la Cartagena, în regiunea Murcia, a precizat TVE.

Operatorul feroviar spaniol Adif a transmis pe X că traficul pe acea linie a fost întrerupt din cauza "intruziunii pe ecartament a unei macarale care nu aparținea operațiunii feroviare", fără a oferi detalii suplimentare.

Accidentul survine după coliziunea mortală dintre două trenuri de mare viteză duminică, în regiunea sudică Andaluzia, soldată cu cel puțin 43 de morți, și după un alt accident în care un tren suburban a lovit marţi un zid de sprijin prăbuşit pe şine în provincia Barcelona, soldat cu un mort şi cel puţin 37 de răniţi, survenind în timpul unei furtuni.

