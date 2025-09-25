Nouă bănci din Europa îşi unesc forţele pentru a emite un instrument digital denominat

Nouă bănci europene și-au unit forțele pentru a emite un instrument digital de plată denominat în euro, conform reglementărilor europene privind piețele de cripto-active (MiCAR), iar acesta ar putea fi emis în a doua jumătate a anului 2026.

Inițiativa va oferi o alternativă europeană reală la piața de stablecoin-uri dominată de SUA, contribuind la autonomia strategică a Europei în domeniul plăților. Băncile din consorțiu vor putea oferi servicii cu valoare adăugată, precum Stablecoin Wallet și custodie.

"Acest instrument digital de plată, bazat pe tehnologia blockchain, este creat cu obiectivul de a deveni un standard european de încredere pentru plăți în ecosistemul digital", se precizează în comunicatul Raiffeisen Bank, citat de Agerpres.

Stablecoin-ul va asigura plăți și decontări aproape instant și cu costuri reduse. Acesta va permite acces 24/7 la plăți transfrontaliere eficiente, plăți programabile și îmbunătățiri în gestionarea lanțului de aprovizionare și decontarea activelor digitale, de la valori mobiliare la criptomonede.

Stablecoin-ul va fi reglementat prin 'Regulamentul privind piețele de cripto-active' (MiCAR) al UE și se estimează că va fi emis în a doua jumătate a anului 2026.

Consorțiul stablecoin, cu băncile menționate ca membri fondatori, a înființat o nouă companie în Amsterdam, urmând să fie licențiată și supravegheată de Banca Centrală din Țările de Jos ca instituție emitentă de e-money. Consorțiul este deschis și altor bănci care doresc să se alăture. Un CEO urmează să fie numit în viitorul apropiat, sub rezerva aprobării de către autoritățile de reglementare.

"Stablecoin-urile reprezintă un pilon important al strategiei noastre privind activele digitale. Credem că acestea au potențialul de a transforma procesele interne și de a oferi clienților noștri tranzacții și opțiuni de plată mai rapide și mai eficiente din punct de vedere al costurilor. Am aderat la acest consorțiu deoarece suntem convinși de avantajele ca mai multe bănci să emită stablecoin-uri. Prin valorificarea rețelelor noastre, consolidarea resurselor, distribuirea riscurilor și îmbunătățirea lichidității, putem crea un ecosistem care valorifică oportunitățile oferite de MiCAR-ul european", a declarat Johann Strobl, CEO-ul RBI.

Cele nouă bănci sunt: ING, Banca Sella, KBC, Danske Bank, DekaBank, UniCredit, SEB, CaixaBank și Raiffeisen Bank International (RBI).

"Contribuim la satisfacerea necesităților pentru o soluție reglementată, de încredere, pentru plăți avansate, deschizând calea pentru noi active digitale care să susțină creșterea și suveranitatea financiară a Europei", a apreciat șeful de strategie de la UniCredit, Fiona Melrose.

În iunie, grupul bancar francez Societe Generale anunțase că va lansa o monedă digitală stabilă (stablecoin) susținută de dolar, prin intermediul subsidiarei sale cripto SG-FORGE, devenind primul mare creditor european important care va lansa o criptomonedă legată de dolar, pe o piață în creștere pentru monedele digitale stabile. Divizia cripto a SocGen a lansat deja o monedă digitală stabilă susținută de euro, în 2023, dar aceasta nu a fost adoptată pe scară mare, conform informațiilor de pe site-ul băncii.

Monedele digitale stabile sunt un tip de criptomonedă legată de o monedă tradițională, de obicei dolar, și permite oamenilor să mute sume mari de bani fără a folosi sistemele de transfer de plată ale băncilor. Ele au înregistrat o creștere rapidă în ultimii ani.

Decizia vin după ce, într-o postare recentă pe blogul Băncii Centrale Europene, se arată că dominația incipientă a dolarului asupra monedelor digitale stabile (stablecoins) acordă SUA un avantaj care, în cele din urmă, ar putea duce la creșterea costurilor de împrumut pentru Europa, reducerea autonomiei BCE și sporirea dependenței geopolitice de Statele Unite.

Stablecoin, un tip de monedă ancorat mai ales de dolarul SUA, a devenit din ce în ce mai populară în ultimii ani, și a obținut un impuls puternic după ce președintele Donald Trump a semnat legea care creează regimul de reglementare, menit să consolideze statutul dolarului de monedă de rezervă globală.

"O astfel de dominație a dolarului va furniza SUA avantaje strategice și economice, permițând finanțarea datoriei sale mai ieftin în timp ce își exercită influența globală. Pentru Europa, aceasta va însemna costuri de finanțare mai ridicate în raport cu SUA, reducerea autonomiei politicii monetare și dependență geopolitică", susține consilierul BCE, Jürgen Schaaf, într-o postare care nu reflectă în mod necesar opinia proprie a Băncii Centrale Europene.

Dacă monedele digitale stabile susținute de dolarul american se vor utiliza pe scară largă în zona euro, pentru plăți, economii sau decontări, controlul BCE asupra condițiilor monetare ar putea slăbi, a argumentat Schaaf.

Monedele digitale stabile susținute de dolarul american, emise de Tether și Circle, au dominat piața globală iar ponderea stablecoins denominate în euro rămâne marginală, cu o capitalizare de piață de sub 350 milioane euro. Prin urmare, Europa ar trebui să acționeze rapid, să creeze o versiune digitală a euro, un proiect întârziat din cauza divergențelor legislative, se arată în postare.

De asemenea, UE ar trebui să stimuleze folosirea tehnologia registrelor partajate (DLT) pentru a accelera plățile ieftine transfrontaliere. "În cele din urmă, o coordonare globală mai puternică privind reglementarea stablecoin este esențială. Dacă nu ajungem la o abordare comună, riscăm să alimentăm instabilitatea, reglementările arbitrare și dominația globală a dolarului SUA", avertizează Schaaf.

