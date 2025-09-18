Nvidia investește 5 mld. $ în Intel și anunță un parteneriat privind chipurile AI

Grupul american Nvidia a anunțat joi o investiție de cinci miliarde de dolari în producătorul de semiconductori Intel și a precizat că cele două companii vor colabora la dezvoltarea de chipuri destinate PC-urilor și centrelor de date, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

Acordul dintre Nvidia şi Intel reprezintă un risc potenţial pentru grupul taiwanez TSMC. În prezent, TSMC produce procesoarele Nvidia, o afacere pe care cea mai valoroasă companie din lume ar putea-o atribui Intel. AMD, care concurează cu Intel pentru furnizarea de chipuri pentru centrele de date, riscă, de asemenea, să piardă din cauza sprijinului Nvidia.

Într-un comunicat de presă, Nvidia, ale cărei chipuri alimentează un boom global al inteligenţei artificiale, a precizat că va plăti 23,28 dolari pe acţiune pentru fiecare acţiune Intel, un preţ puţin sub preţul de 24,90 dolari la care acţiunile Intel au închis şedinţa de miercuri. Acesta este, însă, peste preţul de 20,47 dolari pe acţiune pe care Guvernul Statelor Unite l-a plătit luna trecută pentru o participaţie de 10% la Intel.

Alianță strategică Nvidia–Intel

Nvidia va deveni unul dintre cei mai mari acţionari ai Intel, deţinând probabil 4% din producătorul de chipuri. Sprijinul Nvidia reprezintă o nouă oportunitate pentru Intel după ani de eforturi de redresare la faimosul producător american care nu au dat roade.

Conform acordului anunţat joi, Intel intenţionează să proiecteze procesoare centrale personalizate pentru centre de date în care Nvidia va include chipurile sale cu inteligenţă artificială, cunoscute sub numele de GPU-uri. O tehnologie proprie Nvidia va permite cipurilor Intel şi Nvidia să comunice la viteze mai mari decât înainte. Aceste legături rapide reprezintă un factor cheie de diferenţiere pe piaţa inteligenţei artificiale, deoarece multe chipuri trebuie legate între ele pentru a acţiona ca unul singur şi a procesa cantităţi masive de date.

În prezent, serverele AI de la Nvidia sunt disponibile doar folosind propriile chipuri Nvidia, dar acordul anunţat joi acum Intel pe picior de egalitate, oferindu-i şansa de a câştiga bani de pe fiecare server Nvidia.

Deşi arhitectura de calcul x86 a Intel a pierdut teren atât în centrele de date, cât şi în PC-uri în favoarea cipurilor cu tehnologie de la Arm Ltd, aceasta deţine încă o cotă majoritară de piaţă.

"Împreună, vom extinde ecosistemele noastre şi vom pune bazele următoarei ere a informaticii", a declarat directorul general de la Nvidia, Jensen Huang.

Cele două companii nu au dezvăluit termenii financiari ai colaborării lor tehnice, dar au spus că vor realiza "mai multe generaţii" de produse viitoare. Oficialii Nvidia şi Intel au descris colaborarea ca un acord comercial în cadrul căruia îşi vor furniza reciproc cipuri pentru a crea produse. Companiile au refuzat să ofere o dată pentru momentul în care primele produse comune vor apărea pe piaţă, dar au spus că planurile lor concepute înainte de acordul comun nu s-au schimbat.

