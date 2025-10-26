Ministrul de Externe al Serbiei, Marko Djuric, a declarat într-un interviu exclusiv pentru Fox News Digital că Belgradul este dispus să găzduiască negocieri de pace între Ucraina și Rusia.

O altă țară europeană vrea să găzduiască summitul Putin-Trump: "Suntem prieteni cu toate părțile" - Profimedia Images

"Serbia se numără printre țările care își oferă serviciile, având în vedere experiența noastră și faptul că suntem prieteni cu toate părțile implicate, pentru a încerca, dacă este nevoie sau există interes, să organizăm orice fel de discuții pentru a pune capăt acestei tragedii care a provocat atât de multe victime și distrugeri", a transmis ministrul sârb de externe.

El a adăugat că războiul din Ucraina trebuie să se încheie imediat. "Serbia susține, în principiu, integritatea teritorială și suveranitatea tuturor statelor, în conformitate cu granițele lor recunoscute de ONU", inclusiv Ucraina.

Oferta ministrului de a găzdui negocieri de pace între Ucraina și Rusia vine după ce un summit propus între președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin în Ungaria a fost anulat. Unii analiști consideră că Serbia ar fi o alegere surprinzătoare pentru următoarea rundă de discuții, având în vedere legăturile istorice dintre Rusia și Serbia, bazate pe conexiuni culturale și religioase prin Biserica Ortodoxă Sârbă.

Angajamentul față de unitatea europeană, pus sub semnul întrebării

Deși Serbia a votat în favoarea rezoluțiilor ONU care condamnă invazia Rusiei în Ucraina și referendumurile de anexare a unor teritorii ucrainene, Belgradul a refuzat să se alăture sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei. Totuși, Djuric subliniază că atât Ucraina, cât și Rusia susțin integritatea teritorială a Serbiei în ceea ce privește Kosovo.

Unii oficiali europeni au pus sub semnul întrebării angajamentul Serbiei față de unitatea europeană. Ministrul de externe Djuric a răspuns că Serbia apreciază locul său în Europa, între Est și Vest, și a subliniat totodată relația apropiată cu SUA.

"Serbia este foarte mândră de politica sa externă și de securitate independentă, care este adânc înrădăcinată în istoria națiunii noastre și ne-a permis să rămânem independenți de secole, chiar dacă suntem o țară mică", a spus el.

"Prețuim foarte mult parteneriatul nostru strategic cu Statele Unite. Dar trebuie să avem în vedere și faptul că președintele Trump este de departe cel mai popular lider străin în țara noastră și cel mai popular lider pentru sârbi. Comparativ cu toate celelalte țări europene, popularitatea președintelui Trump în Serbia este fără precedent. Peste 71% dintre sârbi au o opinie foarte favorabilă despre președintele american și politicile sale, ceea ce oferă un teren foarte fertil pentru dezvoltarea relațiilor noastre."

Legăturile cu China stârnesc nemulțumiri în SUA

Totuși, legăturile Serbiei cu China, considerată principalul competitor economic și militar al SUA, au generat unele îngrijorări la Washington. Recent, SUA au impus sancțiuni companiei petroliere sârbe NIS, deținută de Rusia, principalul furnizor de petrol și benzină al Serbiei. China a desfășurat exerciții militare în Serbia în iulie, în ciuda avertismentelor dure din partea Uniunii Europene, iar Belgradul oferă Beijingului un punct de sprijin pentru securitate în Europa.

Serbia a achiziționat, de asemenea, sisteme de rachete sol-aer de rază medie și scurtă de la China.

Cea mai mare influență a Chinei în Serbia este însă economică. În ultimii 15 ani, China a investit peste 10 miliarde de dolari în proiecte de infrastructură, conform Centrului pentru Analiza Politicii Europene.

"Trebuie să recunosc că avem relații economice foarte bune cu China, iar China susține poziția noastră privind Kosovo, recunoscând Serbia și granițele sale conform ONU. Ca membru al Consiliului de Securitate al ONU, China este, de asemenea, un partener important pentru noi", a spus Djuric.

