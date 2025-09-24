Antena Meniu Search
O bază de instrucție a armatei ucrainene a fost lovită de Rusia cu rachete Iskander

Rusia a atacat o bază militară de instrucţie din Ucraina. Rachetele au provocat victime în rândul soldaților ucraineni, potrivit Agrpres.

de Redactia Observator

la 24.09.2025 , 21:22
Cel puțin două rachete balistice Iskander au lovit baza. A fost o "lovitură de precizie" asupra adăpostului unde se aflau soldații, potrivit comandamentului Forțelor Terestre ucrainene, care nu a precizat numărul victimelor.

Forțele Aeriene ucrainene au raportat mai devreme un atac rusesc cu rachete și drone în regiunea Cernigău, la nord de Kiev, unde armata ucrainean are o bază de instrucție.

Nu este prima dată când armata rusă lovește astfel de baze în războiul aflat în desfășurare de mai mult de trei ani și jumătate, protecția deficitară a soldaților ucraineni implicați în activități de instrucție înainte de a fi trimiși pe front fiind o problemă recurentă a armatei ucrainene.

Fostul comandant al Forțelor Terestre ucrainene, Mihailo Drapatîi, a demisionat în iunie după mai multe atacuri rusești asupra centrelor militare de instrucție.

