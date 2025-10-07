O clădire din centrul Madridul s-a prăbuşit. Sunt 3 victime, iar pompierii caută printre dărâmături

O clădire în construcție din centrul Madridului s-a prăbușit marți. Echipele de intervenție caută persoane care ar putea fi prinse sub dărâmături. Zona a fost izolată de polițiști.

- O clădire din centrul Madridul s-a prăbuşit. Sunt 3 victime, iar pompierii caută printre dărămături - Profimedia

Pompierii și membrii altor servicii de urgență spaniole intervin după ce o clădire din centrul Madridului s-a prăbușit parțial. Până în acest moment au fost raportate 3 victime.

Postul de televiziune de stat spaniol TVE citat de AP relatează că pompierii caută persoane dispărute în clădirea care era în construcție. Pompierii spun că "mai multe etaje" s-au prăbușit. Poliția este la fața locului și a izolat zona.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Urmăriţi preţul produselor ca să nu fiţi păcăliţi de Black Friday? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰