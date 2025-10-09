Antena Meniu Search
O cursă Ryanair a aterizat în Marea Britanie după ce a rămas cu combustibil pentru cinci minute de zbor

O anchetă a fost lansată după ce un zbor Ryanair a aterizat cu combustibil sub nivelul minim, cu doar 220 kg rămase în rezervor - suficient pentru aproximativ cinci sau șase minute de zbor.

de Redactia Observator

la 09.10.2025 , 21:43
O cursă Ryanair a aterizat în Marea Britanie după ce a rămas cu combustibil pentru cinci minute de zbor O cursă Ryanair a aterizat în Marea Britanie după ce a rămas cu combustibil pentru cinci minute de zbor - Profimedia

Incidentul a avut loc pe 3 octombrie, când furtuna Amy a lovit mari părți din Marea Britanie cu vânturi de până la 160 km/h, provocând haos în transportul din întreaga țară, conform contului Breaking Aviation News & Videos pe platforma X.

Zborul a întrerupt aterizarea de trei ori, înainte de a ateriza în cele din urmă la Manchester.

Un purtător de cuvânt al Ryanair a declarat: "Ryanair a raportat acest incident autorităților relevante vineri (3 octombrie). Întrucât acum face acum obiectul unei anchete în curs, cu care cooperăm pe deplin, nu putem comenta", conform sursei citate. 

Serviciul de Investigare a Accidentelor Aeriene (AAIB) analizează acum incidentul.

