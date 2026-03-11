Antena Meniu Search
O femeie născută fără vagin și col uterin a conceput un copil pe cale naturală. Medicii credeau că e imposibil

O femeie născută fără vagin și col uterin a conceput un copil pe cale naturală, fără tratament de fertilitate. Pacienta a descoperit în adolescență că are o afecțiune foarte rară. Ea a fost operată și peste ani a reușit să rămână însărcinată.

de Larisa Andreescu

la 11.03.2026 , 18:02
Bebeluş O femeie născută fără vagin și col uterin a conceput un copil pe cale naturală. Medicii credeau că e imposibil - Shutterstock

Afecțiunea rară a unei femei i-a făcut pe medici să spună că este aproape imposibil ca ea să conceapă fără asistență reproductivă. Totuși, ea a născut în cele din urmă un copil fără tratament de fertilitate, potrivit Live Science.

Cazul a fost descoperit în 1999

O adolescentă din Marea Britanie a ajuns la o clinică de ginecologie pediatrică deoarece avea dureri în zona pelviană. În urma ecografiei și a unui RMN, medicii au constatat că deși fata avea uter, îi lipseau colul uterin și vaginul.

După mai multe teste, specialiștii au tras concluzia că pacienta are o afecțiune rară. Boala nu este foarte bine studiată tocmai ca urmare a numărului mic de paciente.

Medicii i-au cerut fetei să ia contraceptive orale pentru a opri menstruația. În paralel, o echipă medicală a explorat diverse opțiuni chirurgicale pentru tratament, inclusiv îndepărtarea uterului. După discuțiile cu fata și familia ei, medicii au optat pentru efectuarea unei intervenții chirurgicale de conservare a fertilității, potrivit Mediafax. Practic, ei i-au creat un vagin cu o deschidere pentru conectarea la uter. După operație, fata a trecut la un program ciclic de pilulă contraceptivă, iar menstruația i-a început la o lună după procedură.

Minunea care a apărut la 40 de ani

În 2010, la vârsta de 28 de ani, femeia a încetat să mai ia anticoncepționale, deoarece ea și partenerul doreau să încerce să aibă un copil. Nu au avut succes, așa că au apelat la specialiști în fertilitate. Aceștia au încercat diferite proceduri, inclusiv fertilizarea in vitro, fără ca femeia să rămână însărcinată.

Cuplul a oprit tratamentul de fertilitate din motive financiare. Surpriza a apărut în 2022, la opt ani de la ultimul tratament. Atunci femeia în vârstă de 40 de ani a rămas însărcinată prin concepție naturală și ulterior a născut un fiu sănătos prin cezariană. Experții consideră că este un caz unic în medicina modernă având în vedere problemele medicale și tratamentele urmate de pacientă.

