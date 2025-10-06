O fabrică de explozibili şi un terminal petrolier, lovite de dronele ucrainene în Crimeea

O fabrică de explozibili din Rusia şi un terminal petrolier din oraşul Feodosia, în peninsula ucraineană Crimeea ocupată de Rusia din 2014, au fost lovite în atacul ucrainean cu drone desfăşurat în noaptea de duminică spre luni, au anunţat luni canale ruseşti de Telegram şi Statul Major ucrainean, potrivit Reuters.

Conform Statului Major ucrainean, respectiva fabrică de explozibili, situată în regiunea rusă Nijni Novgorod, la est de Moscova, produce muniţii pentru artilerie, bombe aeriene şi alte tipuri de muniţii pentru armata rusă. Sursa ucraineană susţine că atacul cu drone a provocat acolo numeroase deflagraţii. Nu este clară amploarea reală a pagubelor.

Apărarea antiaeriană rusească a doborât în noaptea de duminică spre luni 251 de drone

Cealaltă infrastructură lovită în atacul ucrainean cu drone este un terminal petrolier din Crimeea folosit pentru transportul produselor petroliere din Rusia către această peninsulă, terminal unde aceste produse pot fi descărcate din vagoane şi camioane cisternă, precum şi de pe nave. Un incendiu masiv a rezultat în urma atacului asupra acestui terminal, susţine de asemenea Statul Major ucrainean, care mai afirmă că a lovit tot în Crimeea şi un depozit de muniţii.

Potrivit autorităţilor ruse, apărarea antiaeriană rusească a doborât în noaptea de duminică spre luni 251 de drone ucrainene deasupra Rusiei, Mării Negre şi a teritoriilor ucrainene aflate sub control rusesc Autorităţile din peninsula ucraineană Crimeea au raţionalizat miercurea trecută şi mai mult benzina, de la 30 la numai 20 de litri pentru fiecare autoturism, din cauza crizei de combustibil provocate de atacurile ucrainene cu drone asupra rafinăriilor ruseşti şi a dificultăţile de transport din Rusia.

În ultimele luni, Ucraina a efectuat constant atacuri cu drone asupra rafinăriilor ruseşti, care au fost astfel nevoite să-şi reducă producţia, ceea ce a condus la o criză de combustibil şi la creşterea preţurilor.

