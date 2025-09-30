O familie cu doi copii, ucisă de o dronă rusească în regiunea Sumî. Mama era însărcinată cu gemeni

O familie de patru persoane a fost ucisă într-un atac rusesc cu dronă în regiunea Sumî din nordul Ucrainei. Au fost ultimele clipe împreună pentru doi copii de 4 și 6 ani, un tată și o mamă însărcinată. Din casa lor unde își scriau povestea de viață nu au mai rămas decât ruine. Undeva, în curte, pe frânghii se mai usucă hainele micuților care nu vor mai fi purtate niciodată.

În noaptea de 29 spre 30 septembrie, o dronă rusească a lovit o clădire rezidențială din satul Cerneşcina, din regiunea Sumî, anunță Procuratura.

Nimeni nu a supraviețuit atacului. Salvatorii au scos din dărâmături cadavrele lui Oleksandr Lesnichenko, în vârstă de 35 de ani, ale soției sale, Alena, în vârstă de 26 de ani, și ale celor doi fii ai lor, Denis și Yegor. Băieții aveau 4 și 6 ani, au relatat forțele de ordine și presa locală, potrivit BBC. Publicația „Kordon.Media” relatează că femeia era însărcinată cu gemeni.

Imagini cu micuții decedați au fost postate de Gimnaziul Cerneşcina, care a transmis și condoleanțe.

În curte, hainele copiilor se usucă încă pe frânghii

Conform anchetei, bombardamentul a avut loc în jurul orei 02:40 dimineața. Casa a fost distrusă aproape complet de o dronă rusească. La fața locului se află un munte de cărămizi. Doar o parte din zid și o parte din gard au supraviețuit. În curte, hainele copiilor se usucă încă pe frânghii.

Familia Lesnichenko s-a mutat în satul Cerneşcina din comuna Krasnopilia, în vechea casă a părinților.

Din dimineața zilei de 29 septembrie și până în dimineața zilei de 30 septembrie, trupele rusești au bombardat regiunea Sumî de 54 de ori. 23 de așezări din 12 comunități au fost afectate, potrivit Sumî OVA. Bombe aeriene ghidate și drone au fost lansate asupra orașelor și satelor. În ultima zi, alerta în regiunea Sumî a durat mai mult de 17 ore.

În comunitatea Shaliginska, o femeie în vârstă de 60 de ani a murit după ce a fost lovită de o dronă FPV. În comunitatea Miropilska, un bărbat în vârstă de 23 de ani a fost rănit, după ce a fost atacat de o dronă.

Un bărbat în vârstă de 79 de ani a fost rănit în bombardamentul din Konotop. Glonțul l-a lovit în stomac. Bărbatul a fost dus la spital și este pregătit pentru o intervenție chirurgicală, a declarat Artem Semenihin, primarul orașului Konotop.

În alte orașe și sate, blocuri, clădiri rezidențiale, mașini și străzi au fost grav avariate.

