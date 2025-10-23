O familie întreagă, găsită fără viaţă într-o casă din Italia. Nicolae, Elena şi Alina abia luaseră cetăţenia

Sfârşit tragic pentru o întreagă familie. Mama, tata şi fiica au fost găsiţi fără viaţă în casa lor din Canaro, Italia. Cadavrele celor trei au fost găsite în paturile lor. Nicolae Bălănuța, în vârstă de 51 de ani, Elena, în vârstă de 47 de ani, și Alina, în vârstă de 28 de ani, din Republica Moldova abia îşi obţinuseră cetăţenia.

Cel mai probabil, cei trei au fost ucişi de gazele de monoxid de carbon care se scurgeau dintr-o sobă. În incendiu a murit şi o pisică. Familia din Moldova locuia în Italia de mai mulți ani. Trupurile celor trei au fost descoperite în noaptea dintre miercuri spre joi.

Bărbatul lucra noaptea la o companie din zona Ferrara şi se pare că angajatorul său a fost cel care a dat alarma, după ce bărbatul nu se prezentase la muncă de zile întregi şi nici nu răspundea la telefon. În incident a murit şi pisica familiei, scrie Fan Page.

Cadavrele găsite în paturi

Salvatorii au ajuns la domiciliu în jurul orei 23:00. Aceștia suspectează că familia a murit din cauza vaporilor de monoxid de carbon care se scurgeau dintr-o sobă pe care o foloseau pentru a se încălzi, deoarece nu aveau sistem de încălzire, conform stabilirii pompierilor care au intervenit la fața locului împreună cu paramedicii.

Cadavrele tatălui, mamei și fiicei au fost găsite în paturile lor , ceea ce sugerează în continuare că este posibil să fi murit în somn. În plus, o examinare externă inițială a celor trei cadavre nu a relevat semne evidente de moarte violentă.

Nu este clar când au avut loc decesele , dar este posibil ca acestea să fi avut loc cu câteva zile înainte de descoperire. „O tragedie a lovit satul Paviole di Canaro: în timpul nopții, familia Bălanuta, locuitori ai zonei, a fost victimele unui accident teribil”, a scris primarul din Canaro, Alberto Davì, pe rețelele de socializare. „Tatăl, mama și fiica și-au pierdut viața în somn, probabil din cauza unei defecțiuni a sistemului de încălzire”, a adăugat primarul, care „ cunoscuse recent” familia „când au obținut cetățenia italiană”.

O familie care „s-a integrat fericit în comunitatea noastră și a fost foarte apreciată pentru bunătatea și generozitatea sa. Această tragedie mă lasă fără cuvinte și profund întristat, la fel ca întreaga comunitate locală”, a concluzionat el. „Doresc să transmit cele mai sincere condoleanțe familiei”.

