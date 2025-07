O familie întreagă, găsită fără viaţă într-un hotel de lux dintr-un paradis turistic din Columbia

Cadavrele lui Tito Martínez și ale fiului său, Kevin Martínez, au fost găsite pe pat, iar soția sa, Viviana Canro, a fost descoperită pe podeaua camerei lor de la Hotelul Portobelo din San Andrés, vinerea trecută.

Tatăl Vivianei a fost cel care a găsit trupurile – și a declarat că fiica sa solicitase o cameră nouă imediat după ce s-au cazat. „Fiica mea, încă din prima noapte, a cerut să schimbe camera pentru că era un miros acolo”, a spus Orlando. „Am vorbit cu conducerea, dar au spus că nu se simte niciun miros. A doua zi a continuat să insiste... până când s-a întâmplat ce s-a întâmplat.”

Găsiţi morţi de tatăl femeii

Tatăl îndoliat a spus că voia să întoarcă gestul Vivianei, care îi adusese cafea în camera în care era el cazat. După mai multe bătăi în ușă fără răspuns, Orlando s-a întors în camera lui și i-a spus soției că este îngrijorat, apoi au mers amândoi la recepție pentru ajutor.

Inițial, un angajat al hotelului a refuzat să permită accesul în cameră, în ciuda insistențelor lui Orlando, până când în cele din urmă a acceptat și o angajată a însoțit familia. Orlando a zărit-o pe Viviana întinsă dezbrăcată pe podea și a acoperit-o cu o pătură.

„Ceea ce am văzut când am intrat pe acea ușă a fost îngrozitor. Am fost primul care a intrat în cameră și am văzut scena: fiica mea întinsă pe podea, iar Nelson și bebelușul meu întinși pe pat,” a spus el.

„Este o durere imensă, iar acea imagine este ceva ce nu voi putea niciodată să șterg din minte. Niciodată. Cei dragi mie, cele mai prețioase trei ființe ale mele, au murit în acest hotel și îi voi purta în inimă pentru tot restul vieții.”

Primele rapoarte ale institutului medico-legal au arătat că toți cei trei membri ai familiei au murit din cauza unei intoxicații, dar se așteaptă raportul complet pentru a stabili cauza exactă a tragediei. Colonelul James Totena de la Departamentul de Poliție din San Andrés a declarat pentru Blu Radio că, deși așteaptă rezultatele autopsiilor, o faptă criminală a fost exclusă, scrie Daily Mail.

„Intoxicația ar putea fi inhalată sau ingerată,” a spus Totena. „Deoarece nu există semne de violență, aceasta este ipoteza cea mai rezonabilă pentru moment, însă cauza exactă va fi stabilită de medicul legist.”

Totena a mai spus că familia a consumat o masă și băuturi alcoolice în cameră cu câteva ore înainte de a muri. „Una dintre cele trei persoane a reușit să ajungă la baie și a vomitat,” a adăugat el.

Biroul medico-legal a confirmat că Viviana, soțul ei și fiul lor au murit din cauza unei otrăviri. Rezultatele autopsiilor complete sunt încă în așteptare.

Orlando a spus că fiica sa economisise bani timp de peste un an pentru a le oferi lui și soției sale o vacanță de Ziua Mamei și Ziua Tatălui. „Îi vom purta în inimile noastre pentru tot restul vieții,” a spus el. „Erau atât de dulci și frumoși. A fost ultima ieșire a fiicei mele aici, în San Andrés.”

Hotelul Portobelo a exprimat regretul pentru tragedia familiei într-un comunicat și a declarat că oferă sprijin autorităților în cadrul anchetei. „Încă de la început, ne-am întâlnit personal cu membrii familiei, oferind sprijin constant și organizând tot ajutorul necesar în această perioadă dificilă. Suntem profund întristați de cele întâmplate, iar echipa noastră este dedicată să răspundă tuturor nevoilor lor cu respect, sensibilitate și deschidere”, a transmis hotelul.

