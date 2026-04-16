O femeie a aruncat un milion de dolari de la balcon, după o criză emoţională

A plouat cu bani în China după ce o femeie a aruncat aproape un milion de dolari de la balconul apartamentului său. Martorii s-au grăbit să strângă banii împrăştiaţi, însă autorităţile locale au intrat rapid pe fir să calmeze situaţia. 

de Ştefan Dragomir

la 16.04.2026 , 14:00

O femeie din Shantou, provincia Guangdong, a stârnit agitație după ce a aruncat aproape un milion de dolari de la etajul unui bloc. Trecătorii s-au grăbit să adune bancnotele care pluteau spre sol.

Autorităţile au confirmat că o parte dintre locatari au returnat deja banii găsiți și au precizat că bancnotele sunt autentice.

Potrivit oficialilor, femeia a suferit o criză emoţională, când a auzit că un apropiat de-ai săi are o boală gravă. Poliţia a confirmat că banii au fost returnaţi femeii după ce aceasta a fost stabilizată.

Mihaela Rădulescu a ieşit la atac contra familiei lui Felix Baumgartner: “Nu am furat! Limita decenţei a fost depăşită”
Wilmark s-a lăsat pe mâna esteticianului și a trecut printr-o schimbare de look. Ce și-a făcut: „Mi-a luat 10 ani de pe chip”
Clubul istoric din vestul României visează la revenirea în SuperLiga: „N-o să ne batem la titlu din bani publici”
Începe reorganizarea companiilor de stat: 8 sunt propuse pentru închidere, 9 sunt eligibile pentru listarea la bursă. Lista completă
7 ani de la cazul Caracal, care a îngrozit Romania. Ce s-a aflat despre Luiza Melencu
