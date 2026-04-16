O femeie a aruncat un milion de dolari de la balcon, după o criză emoţională

A plouat cu bani în China după ce o femeie a aruncat aproape un milion de dolari de la balconul apartamentului său. Martorii s-au grăbit să strângă banii împrăştiaţi, însă autorităţile locale au intrat rapid pe fir să calmeze situaţia.

O femeie din Shantou, provincia Guangdong, a stârnit agitație după ce a aruncat aproape un milion de dolari de la etajul unui bloc. Trecătorii s-au grăbit să adune bancnotele care pluteau spre sol.

Autorităţile au confirmat că o parte dintre locatari au returnat deja banii găsiți și au precizat că bancnotele sunt autentice.

Potrivit oficialilor, femeia a suferit o criză emoţională, când a auzit că un apropiat de-ai săi are o boală gravă. Poliţia a confirmat că banii au fost returnaţi femeii după ce aceasta a fost stabilizată.

Articolul continuă după reclamă

Ştefan Dragomir Like

Întrebarea zilei Aveţi asigurare obligatorie de locuinţă? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰