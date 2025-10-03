Sarah Mullally a fost numită Arhiepiscop de Canterbury. Este pentru prima dată când o femeie ajunge în fruntea Bisericii Anglicane. Arhiepiscopul de Canterbury este recunoscut ca lider spiritual al milioanelor de anglicani din lume.

O femeie a devenit noul lider al Bisericii Anglicane, pentru prima dată în istorie. Cine este Sarah Mullally - Profimedia

Sarah Mullally a fost numită Arhiepiscop de Canterbury, fiind prima femeie aleasă să conducă cei 85 de milioane de anglicani din lume, conform CNN.

Arhiepiscopul de Canterbury este șeful spiritual al Bisericii Anglicane și una dintre cele mai importante figuri religioase din Anglia.

Acesta are un rol asemănător cu cel al unui patriarh într-o biserică, fiind considerat liderul bisericii anglicane din punct de vedere religios și administrativ. Poziția a fost creată în secolul al VI-lea.

Accesul lui Mullally la funcția de arhiepiscop a fost posibilă doar datorită reformelor din timpul mandatului lui Justin Welby, fostul lider, care a permis femeilor să fie consacrate ca episcopi în urmă cu un deceniu.

Funcția de arhiepiscop de Canterbury este vacantă de aproape un an, după ce Welby a demisionat în noiembrie 2024, din cauza nerespectării obligației sale de a-l raporta pe abuzatorul de copii John Smyth, acuzat că a hărţuit sexual zeci de băieți, inclusiv pe cei pe care i-a întâlnit în taberele creștine, în anii 1970 și 1980.

Un raport independent a constatat că, până în 2013, Biserica Anglicană "știa, la cel mai înalt nivel", despre abuzurile comise de Smyth, inclusiv despre Welby, care a devenit arhiepiscop în acel an.

Candidații pentru funcția de Arhiepiscop de Canterbury sunt aleși de Comisia de Nominalizări a Coroanei, un organism prezidat de Jonathan Evans, fost șef al MI5, serviciul de securitate internă al Marii Britanii.

Comisia, formată din 17 membri cu drept de vot, decide asupra unui candidat preferat, care apoi este validat de prim-ministru.

Cu toate acestea, regele Charles, guvernatorul suprem al Bisericii Angliei, este cel care îl numește oficial pe arhiepiscop. Rolul monarhului britanic datează din momentul în care regele Henric al VIII-lea s-a desprins de autoritatea papei și s-a autoproclamat șef al noii biserici.

În iulie, Evans spunea că dorește să evite o listă de candidați "toți albi, din Oxbridge, bărbați și provenind din sud-estul Angliei". El a spus că există "o dorință pentru cineva care să poată oferi o conducere și o direcție spirituală autentică bisericii" și care să poată "vorbi cu autoritate și grație, cu o voce creștină, despre treburile națiunii".

