În doar câteva zile, trei femei au fost ucise cu sânge rece. Două de proprii soţi, iar cealaltă de cumnat. Ultima tragedie s-a petrecut în judeţul Bacău, iar individul a semănat teroare în casa surorii soţiei, în care cea din urmă se refugiase de frica lui. Cunoscut cu probleme medicale, individul a realizat gravitatea faptelor şi a încercat să-şi pună capăt zilelor. Iar la Iaşi, cea de-a treia victimă a fost omorâtă în bătaie de parterul de viaţă, care are probleme de mobilitate. Din păcate, vorbim despre o statistică neagră, în creştere, în România anului 2026, cu o lege a femicidului intrată în vigoare încă de la finalul lunii aprilie. O lege care în realitate nu pare să producă niciun efect pozitiv.

Comăneşti, judeţul Bacău. Ora 8 dimineaţa. Un apel la 112 anunţă o dublă tragedie. Două femei, de 63 şi 67 de ani, sunt ucise cu sânge rece de soţul celei mai în vârstă.

"Când au ajuns la faţa locului erau 2 victime de sex feminin care prezentau multiple plăgi înjunghiate, inconştiente în stop cardio-respirator, s-au început imediat manevrele de resuscitare", a declarat Aura Crețu, SAJ Bacău.

Surori atacate și ucise cu sânge rece, la Bacău

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Individul, cunoscut cu probleme medicale grave - schizofrenie, le-a atacat fără milă pe femei şi apoi a încercat să se sinucidă. "Pacientul adus inconştient după electrocutare cu arsuri la nivelul gambelor, bilateral critic, stabilizat în secţia noastră", a transmis Valeriu Chimacovschi, medic specialist medicină de urgență.

Individul era în evidenţa medicilor psihiatri şi avea tratament prescris pentru boala sa, însă nu l-a urmat. În plus, este cunoscut ca fiind un mare amator de alcool. Sătulă de viaţa de coşmar pe care o trăia, soţia se mutase de curând împreună cu sora ei. Tot împreună şi-au găsit şi sfârşitul.

Reporter: Au mai fost altercaţii între ei?

Vecină: Au mai fost, au mai fost şi în anii din urmă, vara aşa a legat-o, cică a legat-o în 2 rânduri, vara asta sau nu mai ştiu, a băgat-o în maşină şi a dus-o în pădure ca să o omoare şi să-i dea foc, nu ştiu cum a făcut de a scăpat şi a fugit, a scăpat, a avut zile.

Dacă va supravieţui, bărbatului i se va face o expertiză psihiatrică, iar dacă se dovedeşte că a avut discernământ în momentul comiterii crimelor, riscă să îşi petreacă restul vieţii în închisoare.

Femeie găsită moartă în curte, la Iași

Şi la Iaşi, o femeie a fost găsită moartă în curte, după ce cu o zi înainte a fost snopită în bătaie de soţul ei. Nimeni, însă, nu îşi poate explica cum a fost posibilă nenorocirea, dat fiind faptul că bărbatul avea probleme mari de mobilitate.

Vecin: Numai ei ştiu ce a fost acolo, motive, băutura cel mai probabil. Că el nu bea, ea mai folosea alcoolul, că în rest el era paralizat cu cadru.

Reporter: Cu cadrul a bătut-o?

Vecin: Cred că da, nu ştiu sigur, nu ştiu cu ce obiect.

Vecină: El a avut multe crize din astea şi a ajuns în scaunul acela, şi de nervii aceea o înjura pe ea, că doar ea nu era vinovată.

Femicidul este un fenomen în creştere alarmantă în ţara noastră. În 2025, asociaţiile nonguvernamentale au documentat în jur de 66 de cazuri, iar anul acesta, cel puţin 20 de femei au fost ucise de soţi sau foşti parteneri de viaţă.